Nach "Odyssee": Macht Christopher Nolan einen Horrorfilm?

Christopher Nolan (55) überrascht seine Fans gerade mit ungewohnten Szenen im Kino: In seinem neuen Film Die Odyssee, der aktuell im Kino läuft, baute der Regisseur deutliche Horrorelemente ein. Matt Damon (55) ist darin als Odysseus zu sehen und bekommt es unter anderem mit einem Zyklopen zu tun. Auch Samantha Morton (49) spielt eine zentrale Rolle, denn sie verkörpert die Hexe Circe und sorgt mit einer besonders düsteren Szene für Aufsehen. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter stellte Christopher jetzt sogar klar, dass ihn genau diese Sequenzen so richtig auf den Geschmack gebracht haben.

Gleichzeitig betonte er aber auch, dass Horror sehr sorgfältig gedacht werden müsse und es dafür vor allem auf die Geschichte ankomme. "Man braucht eine unglaubliche Idee", erklärte er. Schon zuvor hatte Christopher im Filmpodcast von Empire verraten, dass er das Genre liebe, bisher aber noch kein Konzept gefunden habe, das für ihn wirklich passe. In "Die Odyssee" hat er nun zumindest schon einmal einen Vorgeschmack geliefert.

Für besonders viel Gesprächsstoff sorgt auch, wie die unheimlichen Szenen umgesetzt wurden. In einer Schlüsselszene verwandelt Circe Odysseus' Männer in Schweine, und dabei setzte Christopher offenbar nicht auf Computereffekte. Samantha betonte gegenüber Vanity Fair: "Ich muss nur sagen, es gibt kein CGI, und alles ist echt und in der Kamera." Die Schauspielerin ergänzte, genau darin liege die Magie des Kinos. Christopher ist für seine aufwendigen, möglichst praktischen Effekte seit Jahren bekannt und hat sich damit einen festen Platz in Hollywood erarbeitet.

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Imago Christopher Nolan bei der Premiere von "The Odyssey", 2026

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Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon

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Getty Images Samantha Morton bei der Television Critics Association Winter Tour, 2016