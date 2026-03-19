Cillian Murphy ehrt Helen McCrory als große Schauspielerin

Cillian Murphy (49) hat sich voller Wärme und Respekt über seine verstorbene Kollegin Helen McCrory (†52) geäußert, die in der Erfolgsserie Peaky Blinders die Rolle der Familienmatriarchin Polly Gray verkörperte. Gegenüber LADbible lobte der irische Schauspieler, wie Autor Steven Knight (66) das Andenken an Helen McCrory und ihre Figur in der Serie und dem kommenden Spin-off-Film "The Immortal Man" lebendig hält. "Ich liebe die Art und Weise, wie Steven ihr Andenken und das ihrer Figur am Leben gehalten hat – besonders in der sechsten Staffel und im Film", erklärte Cillian. Er bezeichnete Helen als "einen der größten Menschen und eine der größten Schauspielerinnen", denen er je begegnet sei.

Helen war von Beginn der BBC-Serie im Jahr 2013 über fünf Staffeln hinweg als Tante von Cillians Figur Tommy Shelby zu sehen, bevor sie im April 2021 im Alter von 52 Jahren an Krebs verstarb. Ihr Tod kam während der Produktion der sechsten Staffel, die 2022 ausgestrahlt wurde und das Ende der preisgekrönten Serie markierte. "Sie war eine enge Freundin. Es war ein massiver Verlust, ein riesiger Verlust für alle", so Cillian gegenüber LADbible. Die Dreharbeiten zum Spin-off-Film laufen bereits, und die Veröffentlichung ist für später in diesem Jahr geplant.

In "The Immortal Man" wird Tommy Shelby, der skrupellose Anführer der gewalttätigen Verbrecherbande Peaky Blinders, aus seinem selbstgewählten Exil zurückkehren müssen. Die Handlung spielt vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs und wird sich auf die komplizierte Beziehung zwischen Tommy und seinem unehelichen Sohn Erasmus "Duke" Shelby konzentrieren, den er einst zurückgelassen hatte. Die Rolle des Duke wird vom irischen Schauspieler Barry Keoghan (33) übernommen, der bereits in der sechsten Staffel der Serie eingeführt wurde.

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Imago Cillian Murphy bei der US-Premiere von "Peaky Blinders: The Immortal Man" im DGA Theater in New York

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Actionpres/ Jonathan Hordle/ REX/ Shutterstock Paul Anderson, Helen McCrory und Cillian Murphy bei der "Peaky Blinders"-Premiere in London

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Netflix Barry Keoghan und Cillian Murphy in "Peaky Blinders: The Immortal Man"