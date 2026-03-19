Lustiger Zufall: So kam Barry Keoghan zu "Peaky Blinders"

Für Barry Keoghan (33) ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Er ist Teil des Peaky Blinders-Universums und spielt in "Peaky Blinders: The Immortal Man" Cillian Murphys (49) Sohn Duke Shelby. In einem Interview mit Entertainment Tonight erzählen die beiden Stars nun, wie Barry zu dieser Ehre kam – und die Geschichte ist sowohl ungewöhnlich als auch amüsant. "Ich habe Cillian geschrieben – du weißt schon, ich schreibe ihm hin und wieder mal eine Nachricht. […] Cillian meldet sich bei mir, und ich bei ihm. Ich schrieb: 'Happy Father's Day.' Und er meinte: 'Willst du meinen Sohn in 'Peaky Blinders' spielen?' Aber dann habe ich herausgefunden, dass Cillian nicht einmal wusste, dass es Vatertag war", berichtet die "Saltburn"-Bekanntheit.

Cillian und Barry kennen sich bereits seit den Dreharbeiten zu Christopher Nolans (55) "Dunkirk" aus dem Jahr 2017. Der 49-Jährige betonte schon damals, dass er seinen Schauspielkollegen für ein außergewöhnliches Talent hält – weshalb für ihn von Anfang an klar war, dass er die perfekte Besetzung für seinen Filmsohn ist. "Er war immer die erste Wahl für alle. […] Wir kennen uns schon eine ganze Weile, und für diese Rolle brauchte es einen besonderen Schauspieler", erklärt er. Für Barry ist es ein Traum und eine Ehre, nun im Film dabei zu sein – auch wenn er zu Beginn sehr aufgeregt war. "Ich war ehrlich gesagt ziemlich nervös, aber alle haben mir ein großartiges und aufregendes Gefühl gegeben", erzählt er.

"Peaky Blinders: The Immortal Man" erzählt die Geschichte der berüchtigten Birminghamer Gangsterfamilie der Shelbys weiter. Cillian Murphy schlüpft erneut in die Rolle von Tommy Shelby, dem cleveren Anführer der "Peaky Blinders". Im Fokus steht diesmal sein entfremdeter Sohn Duke Shelby, der laut Netflix in eine gefährliche Nazi-Verschwörung gerät. Um seine Familie – und sein Land – zu schützen, muss Tommy aus seinem selbstgewählten Exil nach Birmingham zurückkehren. Der Film vereint dabei Gangster-Drama, Familiengeschichte und historische Elemente der 1930er Jahre. Regie führte Tom Harper (46) – und viele Fans waren sich einig: Die Legende um die Shelbys war bereit für ihre bislang gefährlichste Mission.

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Imago Barry Keoghan, Schauspieler

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Netflix Barry Keoghan und Cillian Murphy in "Peaky Blinders: The Immortal Man"

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Imago Cillian Murphy, Schauspieler