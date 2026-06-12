Tommy Fury lebt vor seinem Kampf im Wohnwagen auf Parkplatz

Kurz vor seinem Kampf gegen Eddie Hall hat Tommy Fury (27) seine Luxusvilla in Cheshire gegen einen Wohnwagen auf einem Parkplatz eingetauscht. Statt bei Partnerin Molly-Mae Hague (27) und den gemeinsamen Kindern zu wohnen, lebt der Boxer derzeit in einem Wohnwagen in Knutsford – nur wenige Kilometer entfernt von seinem Zuhause. In einem Video des Kampfveranstalters Misfits Boxing gewährte er Einblick in sein ungewöhnliches Trainingslager: Der Wohnwagen verfügt über ein Bett, Fernseher, Kühlschrank, Gefrierfach, Mikrowelle, Kocher, Wasserkocher sowie eine eigene Dusche. Lediglich für die Toilette muss Tommy das Wohnmobil verlassen – und rüber zu seinem Vater John Fury (62) gehen.

"Willkommen zu Hause fernab von Zuhause", erklärte Tommy im Video und fügte schmunzelnd hinzu: "Was will man mehr? Frische Luft. Keine Menschen. Nichts. Nur Vögel." Das sei eben das Trainingslager: "Essen, schlafen, trainieren, wiederholen." Gegenüber Mirror Fighting kündigte er außerdem an, dass er beim Kampf am Samstagabend in der AO Arena in Manchester den Namen seines neugeborenen Sohnes auf seiner Shorts präsentieren wird – so wie er es zuvor bereits mit dem Namen seiner Tochter Bambi getan hatte. "Alles wird am Samstagabend enthüllt", verriet er.

Dass Tommy auch während dieses besonderen Lebensabschnitts nicht zu Hause sein kann, nimmt er sportlich. Molly-Mae hatte erst kürzlich ihren gemeinsamen Sohn im renommierten Portland Hospital in London zur Welt gebracht. Tochter Bambi kommt demnach offenbar gut mit dem Neugeborenen klar. "Bambi hat das gut gemeistert, wirklich gut", sagte Tommy gegenüber Mirror Fighting. "Sie will ihn die ganze Zeit halten und bei ihm sein. Sie ist die beste große Schwester der Welt." Nach dem Kampf will er schnell zurück zur Familie: "Ich kann es kaum erwarten, wieder jeden Tag dort zu sein und jede Minute des Tages mit ihnen zu verbringen", so Tommy weiter. Und auch das Wickeln des Babys hat er fest eingeplant: "Ich werde nach Hause kommen, um ein paar schmutzige Windeln zu wechseln."

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Getty Images Tommy Fury, Boxer

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Instagram / tommyfury Tommy Fury mit seiner Tochter Bambi im Urlaub

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi, 2025