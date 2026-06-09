Molly-Mae Hague brachte ihr Baby in Luxusklinik zur Welt

Molly-Mae Hague (27) brachte ihr zweites Kind in einem der exklusivsten Krankenhäuser Londons zur Welt. Für die Geburt hatte die britische Reality-TV-Bekanntheit das Portland Hospital ausgesucht – an ihrer Seite war Verlobter Tommy Fury (27). Molly-Maes zweites Kind, ein Junge, kam Anfang des Monats dort zur Welt. Während die frischgebackene Zweifachmama die Annehmlichkeiten der Klinik in Anspruch nahm, reiste Tommy kurz nach der Entbindung mit dem Privatjet ab: Auf den Profisportler wartete das Trainingslager für seinen anstehenden Kampf.

Das Portland Hospital in London ist bekannt für seinen luxuriösen Service, der eher an ein Fünf-Sterne-Hotel als an eine Klinik erinnert. Auf der Speisekarte stehen Hummer und Champagner, täglich gibt es Afternoon Tea – und selbst die Kleinen schlafen in aufwendig gestalteten Himmelbettchen. Das Krankenhaus beschäftigt 50 Hebammen und bietet einen Nachtservice an, bei dem Eltern ihr Neugeborenes für die Nacht in der Kinderkrippe betreuen lassen können. Die 36 Privatzimmer reichen von Standard bis hin zu luxuriösen Suiten mit eigenem Badezimmer und Wohnbereich. Die Geburtspakete beginnen laut der Klinik bei umgerechnet rund 10.000 Euro – das teuerste Paket kostet fast 35.000 Euro.

Das Portland Hospital ist seit Jahrzehnten die erste Wahl für Prominente und Royals. Herzogin Meghan (44) brachte dort 2019 Sohn Archie (7) zur Welt, und bereits 30 Jahre zuvor entband Sarah Ferguson (66) dort ihre Töchter Prinzessin Eugenie (36) und Prinzessin Beatrice (37). Eugenie wiederum entschied sich 2021 ebenfalls für dieselbe Klinik, als sie ihr erstes Kind bekam. Auch Stars wie Victoria Beckham (52), Geri Halliwell (53), Kate Winslet (50) und Liz Hurley (60) vertrauten bei der Geburt auf das Haus. Für Molly-Mae war es bereits das zweite Mal: Tochter Bambi hatte die Influencerin ebenfalls dort zur Welt gebracht.

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague während ihrer zweiten Schwangerschaft, Mai 2026

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Furys Tochter Bambi mit ihrem Bruder

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022