Christina Applegate stellt Albumcover ihrer Mutter nach

Christina Applegate (54) begeistert gerade ihre Fans mit einer rührenden Hommage an ihre Mutter Nancy Priddy. Die Schauspielerin postete auf Instagram ein Foto, auf dem sie das Albumcover von Nancys 1968er-Platte nachstellt – und die Ähnlichkeit ist verblüffend. Auf beiden Bildern sitzen Mutter und Tochter im Schneidersitz auf dem Boden, beide in Jeanshemd und Jeans gekleidet. Das Foto war ursprünglich als mögliche Rückseite für Christinas Memoiren gedacht, wie die Schauspielerin selbst erklärte.

Auf der Social-Media-Plattform schrieb Christina zu dem Beitrag: "Das war ein Foto, das möglicherweise für die Rückseite des Buches gemacht wurde. Wartet mal kurz, während ich das andere Inspirationsfoto suche. Es ist so cool." Dabei bezog sie sich auf ihr Buch "You with the Sad Eyes", das es auf die Bestsellerliste der New York Times schaffte und im September 2026 unter dem Titel "Du mit den traurigen Augen" auf den deutschen Markt kommt. Der ursprüngliche Plan, Nancys Albumcover direkt im Post zu teilen, scheiterte an technischen Hürden – worüber Christina mit typischem Humor hinwegging. "Ich bin zu alt", scherzte sie in den Kommentaren. Ihre Fans zeigten sich begeistert von der Hommage. "Das wäre ein hervorragendes Foto für das Buchcover geworden. Ich habe das Buch sehr genossen und mehrmals gelesen", schwärmte ein Nutzer. Ein anderer Kommentar rief auch Christinas Tochter Sadie ins Gedächtnis: "Als Nächstes ist deine Tochter dran, um das Erbe fortzuführen, das deine Mutter und du geschaffen haben."

In ihren Memoiren beschreibt Christina die enge Bindung zu ihrer Mutter ausführlich, wie Entertainment Weekly berichtet. "Meine Mutter. Sie liebte mich, und ich wusste, dass sie mich liebte, und ich fühlte mich bei ihr immer sicher", schrieb sie darin. Nancy war selbst als Schauspielerin tätig und ist unter anderem durch Auftritte in Serien wie "Verliebt in eine Hexe" und "Die Waltons" bekannt. Christinas Eltern trennten sich, als sie gerade einmal fünf Monate alt war. Über ihre eigene Mutterrolle sprach die Schauspielerin bereits 2016 gegenüber dem Magazin People mit viel Wärme. "Ich liebe mein Kind … mehr als ich je für möglich gehalten hätte", sagte sie damals über ihre Tochter Sadie, bei der ebenfalls eine Nervenkrankheit diagnostiziert wurde.

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Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

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Getty Images Christina Applegate und ihre Tochter Sadie Grace, im Februar 2023

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Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin