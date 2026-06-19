Königin Silvia findet Serie über ihre Liebe "merkwürdig"

Königin Silvia von Schweden (82) blickt einer neuen Serienadaption ihrer Liebesgeschichte mit König Carl Gustaf (80) nun offenbar mit gemischten Gefühlen entgegen. Im Mittelpunkt des Projekts steht die junge Romanze des Paares, die 1972 bei den Olympischen Spielen in München begann und laut Kurier.at Anfang 2027 auf Prime Video zu sehen sein soll. Alicia von Rittberg (32) verkörpert darin die junge Silvia, während Edvin Endre die Rolle des Carl Gustaf übernimmt. Doch ausgerechnet die echten Hauptfiguren der Geschichte können der TV-Produktion offenbar nur wenig abgewinnen.

Vor allem Silvia sieht das Projekt kritisch: Die Vorstellung, dass ihre eigene Geschichte verfilmt wird, obwohl sie und ihr Mann noch leben, bereitet ihr Unbehagen. Die Königin bezeichnete das Vorhaben nach eigenen Worten sogar als "merkwürdig". Gegenüber Dagens Nyheter erklärte sie: "Das bedeutet, dass wir vielleicht mit Halbwahrheiten weiterleben müssen. Und dass wir vielleicht über einen Film beurteilt werden, an dem wir überhaupt nicht beteiligt sind." Auch Carl Gustaf fand gegenüber der Zeitung deutliche Worte und sagte: "Ich finde es schrecklich."

Silvia und Carl Gustaf blicken inzwischen auf mehr als fünf Jahrzehnte gemeinsamer Geschichte zurück. Erst vor Kurzem hatte der König seine Frau im Stockholmer Palast mit der Seraphimmedaille geehrt und damit ihr langjähriges Engagement an seiner Seite gewürdigt. Während das Königspaar der Serienadaption eher skeptisch gegenübersteht, verstehen die Produzenten sie laut Kurier.at vor allem als Hommage an ihre Ehe. Gedreht wird bereits seit März in München, Berlin und an verschiedenen Orten in Schweden, ehe die Arbeiten Ende Juni abgeschlossen werden sollen. Ob die Serie letztlich sowohl die Fans als auch das Königspaar überzeugen kann, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Königin Silvia, Ehefrau von König Carl Gustaf

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Instagram / kungahuset König Carl Gustaf und Königin Silvia 2025

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Getty Images Königin Silvia und König Carl Gustaf von Schweden