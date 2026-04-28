Thronwechsel? König Carl Gustaf findet deutliche Worte

Kurz vor seinem 80. Geburtstag am 30. April hat sich König Carl Gustaf (79) von Schweden klar zu seiner Zukunft als Monarch geäußert. Im Interview mit der schwedischen Zeitung Svenska Dagbladet sprach der 79-Jährige, der Anfang des Jahres Abschied von seiner geliebten Schwester Prinzessin Désirée (87) nehmen musste, offen über die Herausforderungen seines Amtes – und stellte dabei klar, dass er nicht daran denkt, die Krone abzugeben. "Solange ich die Energie habe", werde er weitermachen, erklärte er. Damit schlägt der schwedische König einen anderen Weg ein als etwa seine Amtskolleginnen in Dänemark und den Niederlanden, die sich in jüngerer Zeit für einen Rücktritt entschieden haben.

Im Interview beschrieb Carl Gustaf sein Amt als "schwer" und betonte, dass die Anforderungen an ihn über die Jahrzehnte deutlich gestiegen seien. "Ich bin die ganze Zeit König. Du musst es sein. Du kannst nicht zurücktreten, das Land verlassen", sagte er gegenüber der Zeitung. Der Alltag als Monarch sei heute ein ganz anderer als bei seiner Thronbesteigung am 15. September 1973 – man müsse sich deutlich schneller informieren, kämpfe gleichzeitig aber auch mit der Verbreitung von Falschinformationen. Die Unruhen in der Welt machten seine Verantwortung zusätzlich schwieriger: "Deshalb müssen wir wachsamer und besser informiert sein. Das gilt nicht nur für mich als König, sondern für jede Familie, jeden Menschen in Schweden." Zur Seite stehe ihm dabei seine Familie – denn der volle Terminkalender müsse stets mit dem Privatleben vereinbart werden, wie er betonte.

Lobende Worte fand Carl Gustaf für seine Tochter Kronprinzessin Victoria (48): "Sie ist noch ehrgeiziger. Bereitet sich in verschiedenen Bereichen hervorragend vor. Zuletzt als Offizierin in verschiedenen Waffengattungen. Sie ist stark." Zum runden Geburtstag des Königs laufen in Stockholm unterdessen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Geplant sind neben einem offiziellen Programm mit militärischer Ehrenwache und einem Überflug der schwedischen Luftwaffe laut Aftonbladet auch ein Abendessen mit Mitgliedern anderer Königshäuser sowie eine private Feier mit engen Freunden. Für Carl Gustaf gibt es in diesem Jahr gleich doppelt Grund zum Feiern: Er begeht auch seine Goldene Hochzeit mit Königin Silvia (82).

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Getty Images König Carl Gustaf von Schweden und seine Tochter Prinzessin Victoria von Schweden

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