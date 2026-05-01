König Carl Gustafs Rat an seine Nichte prägte ihr Leben

König Carl Gustaf (80) feiert seinen 80. Geburtstag – und aus München erreicht ihn eine besonders emotionale Liebeserklärung. Seine deutsche Nichte Désirée von Bohlen und Halbach erinnert sich im Gespräch mit Bild an einen Rat, den der Monarch ihr vor neun Jahren gegeben hat und der seitdem ihr Leben prägt. Damals stand für die heute in München lebende Adelige ein großer Schritt an: Sie gründete den Verein Desideria Care, der sich für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz einsetzt.

Désirée erzählt, wie der König sie damals mit wenigen, aber klaren Sätzen ermutigte. "Er sagte: 'Etwas anzufangen ist nicht schwer. Durchhalten ist wichtig und erfordert Stärke'", zitiert sie gegenüber Bild den Schwedenmonarchen. Gerade in den fordernden Momenten ihres Engagements für Desideria Care denke sie daran zurück. In dem Verein kümmert sie sich um Angebote für Angehörige von Demenzkranken, die im Alltag oft an ihre Grenzen kommen.

Im selben Interview schwärmt sie von den Eigenschaften, die sie an Carl Gustaf besonders schätzt. "Ich bewundere meinen Onkel für seine Disziplin, seine Stärke und sein Nie-Aufgeben – komme, was wolle", erklärt sie. Sie verweist dabei auch auf seine eigene Lebensgeschichte – er wuchs ohne Vater auf und übernahm bereits mit 27 Jahren den Thron. Désirée ist die Tochter von Prinzessin Birgitta, der jüngeren Schwester von Carl Gustaf, die im Jahr 2024 verstarb.

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Getty Images König Carl Gustaf an seinem 80. Geburtstag in Stockholm

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Imago Désirée von Bohlen und Halbach und Eckbert von Bohlen und Halbach beim Te Deum zum 70. Geburtstag des Königs in Stockholm, 2016

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Getty Images König Carl Gustaf, Januar 2024