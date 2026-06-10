Prinzessin Victoria ist wegen Mama Silvia zu Tränen gerührt

Anlässlich der Goldenen Hochzeit ihrer Eltern König Carl Gustaf (80) und Königin Silvia von Schweden (82) hat sich Kronprinzessin Victoria (48) in einer Dokumentation so offen wie selten gezeigt – und dabei sogar Tränen vergossen. In dem TV4-Film "Kungaparet 50 år tillsammans" ("Königspaar – 50 Jahre zusammen") blickt die Thronfolgerin auf fünf Jahrzehnte Ehe ihrer Eltern zurück und schildert, wie prägend diese Verbindung für ihr gesamtes Leben war. Victoria betonte dabei ausdrücklich, wie stolz sie auf diesen besonderen Meilenstein sei: "Das ist eine große Sache. Es sind schließlich 50 Jahre, die man als Ehepaar zusammen gelebt hat, mit allem, was dazugehört. Seine Eltern feiern zu dürfen, das fühlt sich sehr schön an."

Besonders bewegt zeigte sich Victoria, als sie über die Geschichte ihrer Mutter sprach. Denn anders als sie selbst hatte Silvia keine Vorbereitungszeit auf ihre königliche Rolle – am Tag ihrer Hochzeit am 19. Juni 1976 wurde sie mit einem Mal zur Königin von Schweden. "Was mir jetzt auffällt, ist eigentlich, dass Mama, als sie Papa heiratete, einen König heiratete", sagte Victoria. "Es gab ja sozusagen keine Vorbereitungszeit, sie wurde am 19. Juni 1976 auf einen Schlag Königin, als sie meinen Vater heiratete. Und wie sie das schwedische Volk, die schwedische Kultur und diese Rolle angenommen hat. Ich muss sagen, dass ich sie bewundere, das kann nicht einfach gewesen sein." Mit Tränen in den Augen fügte sie hinzu: "Aber wie sie das geschafft hat und auch die Berufung meines Vaters zu ihrer eigenen gemacht hat. Ich muss sagen, dass es tatsächlich ... Ich bin gerührt, denn es ist keine leichte Aufgabe, und sie hat sie 50 Jahre lang getragen und erfüllt. Und das tatsächlich sehr gut."

Tatsächlich war Silvias Einstieg in die schwedische Monarchie kein leichter. Die Königin wurde in Deutschland geboren und wuchs zeitweise auch in Brasilien auf – die schwedische Kultur war für sie zunächst vollkommen neu. Victoria selbst wächst seit ihrer Kindheit in die Rolle der künftigen Monarchin hinein und wird eines Tages an der Spitze der schwedischen Monarchie stehen. Nach ihr soll ihre 14-jährige Tochter Prinzessin Estelle (14) folgen. Beide haben damit die Zeit, die Silvia einst fehlte.

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Getty Images Kronprinzessin Victoria in Stockholm, Juni 2025

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Instagram / kungahuset König Carl Gustaf und Königin Silvia 2025

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Imago Kronprinzessin Victoria, Prinz Daniel und Prinzessin Estelle beim Galadinner zum 80. Geburtstag von König Carl Gustaf in Stockholm