Yasmina Filali packt über Kindheit voller Gewalt aus

Mit gerade einmal zweieinhalb Jahren erlebte Yasmina Filali den ersten tiefen Einschnitt ihres Lebens: Ihr Vater verließ die Familie von einem Moment auf den nächsten – und ließ die Wohnung dabei nahezu vollständig ausgeräumt zurück. "Mein Vater war Hals über Kopf bei uns ausgezogen! Er war weg und hat alles mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest war. Meine Mutter stand mit mir völlig geschockt in der dunklen Küche", erinnert sich die heute 50-Jährige in der "BILD". Das Erschütterndste daran: Der Vater zog direkt gegenüber in denselben Innenhof – mit seiner neuen Partnerin. Später habe er das Sorgerecht eingeklagt, nicht aus Zuneigung zur Tochter, sondern um der Mutter zu schaden, wie Yasmina erklärt. Den Alkohol, dem er und seine Partnerin jahrelang verfallen waren, überlebten beide nicht. Yasminas Vater starb mit nur 59 Jahren.

Als Yasmina zehn Jahre alt war, habe sie es zu Hause nicht mehr ausgehalten. Ihre Mutter Malika, ohne familiäres Netz und finanzielle Unterstützung auf sich allein gestellt, sei mit der Erziehung schlicht überfordert gewesen. Also lief Yasmina weg. "Ich dachte, ich verstecke mich mal dort, wo richtig viel los ist – nämlich auf der Reeperbahn. Dort bin ich dann von der Polizei aufgelesen worden." Es folgten zunächst ein Übergangsheim, dann ein dauerhafter Aufenthalt im "Rauhen Haus" in Hamburg – von knapp elf bis achtzehn Jahren. Dort habe sie Drogen, Alkohol und ein Klima erlebt, in dem Konflikte mit Fäusten ausgetragen wurden. "Ich wollte bei Konflikten mit anderen gerne die Problemkerze anzünden und darüber reden, aber sie wollten mir lieber die Faust ins Gesicht hauen. Ich war total schockiert", so die Schauspielerin.

Die schlimmste Nacht ihres Lebens erlebte Yasmina im Schlaf: Jemand habe ihr mit einem Tastentelefon ins Gesicht geschlagen – ohne jeden Anlass. Zähne seien abgebrochen, die Nasenscheidewand verletzt worden. Sie habe sich zwei Operationen unterziehen müssen, erzählt sie. Um sich zu schützen, habe sie eine bittere Lektion gelernt: "Entweder bist du das Opfer oder du bist der Täter! Es gibt nichts dazwischen." Also habe sie sich dafür entschieden, zuerst zuzuschlagen. Die Folgen begleiten sie bis heute – sie schlafe nie wieder tief, halte den Kühlschrank stets randvoll. Doch Yasmina hat sich ihr Leben zurückerobert. Gemeinsam mit ihren Kindern und ihrem Mann, dem früheren Fußball-Nationalspieler Thomas Helmer (61), hat sie das gefunden, was ihr als Kind fehlte: ein echtes Zuhause. "Meine Kinder und meine Freunde sind Gottes Entschuldigung dafür", sagt sie.

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Ot,Ibrahim Yasmina Filali, Schauspielerin

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Getty Images Yasmina Filali im Juni 2022 in Berlin

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Imago Thomas Helmer und Yasmina Filali im August 2023