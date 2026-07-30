Kurz vor Baby Nummer drei: Natalie Portman zeigt Kugelbauch

Kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes teilt Natalie Portman (45) nun einen seltenen und sehr intimen Moment mit ihren Fans: Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin ein neues Foto, auf dem sie liebevoll ihren Babybauch hält. Dazu schreibt Natalie voller Vorfreude: "Wir zählen die Tage, bis wir dich endlich kennenlernen." Wie das People Magazine berichtet, wird es für die Schauspielerin das dritte Kind und das erste gemeinsame mit ihrem Partner Tanguy Destable.

Natalie hatte ihre Schwangerschaft bereits im April in einem exklusiven Interview mit Harper's Bazaar öffentlich gemacht. Damals verriet sie, dass sie und Tanguy "sehr aufgeregt" seien. "Ich bin einfach sehr dankbar. Ich weiß, dass das ein Privileg und ein Wunder ist", sagte sie damals. Das neue Foto auf Instagram löste in den Kommentaren nun eine Welle der Begeisterung aus. Auch prominente Freunde meldeten sich zu Wort: Jennifer Garner (54) hinterließ mehrere Herz-Emojis, während Macaulay Culkin (45) den Beitrag mit einem überraschten "Gee whiz" kommentierte.

Erst vor Kurzem hatte Natalie ihren Fans bereits einen kleinen Blick auf ihren Babybauch gewährt. Rund um ihren Geburtstag reiste die Schauspielerin durch Europa und teilte auf Instagram zahlreiche Eindrücke ihres Urlaubs. Zwischen Sightseeing und Geburtstagsfeier entstand unter anderem ein Schnappschuss vor dem Eiffelturm in Paris, auf dem ihr Bauch zu sehen war. Dazu schrieb Natalie, sie habe "die beste Geburtstagswoche überhaupt" erlebt. Nun dürfte für die Oscarpreisträgerin also der Endspurt bis zur Geburt ihres dritten Kindes beginnen.

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Getty Images Natalie Portman bei der "Fountain of Youth"-Premiere im Mai 2025

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Instagram / natalieportman Natalie Portman mit einer Freundin vor dem Eiffelturm, Juni 2026

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Getty Images Natalie Portman bei der Premiere von "Eddington" beim 78. Festival de Cannes, Palais des Festivals, Mai 2025