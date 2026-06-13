Trailer: Rupert Grints neuer Film lehrt Eltern das Fürchten

Harry Potter-Star Rupert Grint (37) schlüpft in seinem neuen Horrorfilm "Nightborn" in die Rolle eines Vaters, der seinen schlimmsten Albtraum erlebt. An der Seite von Seidi Haarla spielt er Jon, einen Briten, der mit seiner Frau Saga in ein idyllisches Waldhaus in Finnland zieht. Dort wollen die beiden eine Familie gründen – doch was als Traumstart ins Familienleben geplant ist, entwickelt sich schnell zu einem blanken Horror. Der Schocker feierte seine Weltpremiere bereits im Wettbewerb der Berlinale 2026 und läuft ab dem 6. August 2026 in den deutschen Kinos.

Die Story des Films dreht sich um das erste gemeinsame Kind der Figuren: Baby Kuure kommt etwas zu früh auf die Welt – und ist von Anfang an alles andere als ein gewöhnliches Neugeborenes. Das Kind ist ungewöhnlich stark behaart, meidet konsequent das Licht und zeigt beim Stillen ein beunruhigendes Interesse an Blut. Während Ärzte und das Umfeld die junge Mutter beruhigen wollen, ist sie überzeugt, dass mit ihrem Kind etwas Fundamentales nicht stimmt – und dass der dunkle Wald in der Nähe des Hauses damit zu tun hat. Der deutsche Trailer ist auf YouTube zu sehen.

Hinter der Kamera steht die finnische Regisseurin Hanna Bergholm, die bereits mit ihrem vorherigen Film "Hatching" für groteske und blutige Horrorbilder bekannt wurde. Die Filmkritik von Filmstarts zeigte sich von "Nightborn" schwer begeistert und vergab starke vier von fünf Sternen. Das Fazit der Redaktion: "Eine grandios garstige und ungemein unterhaltsame Horror-Groteske, die mehr noch als der sich verschärfende Klimawandel und die aus dem Ruder laufende weltpolitische Lage dafür sorgen wird, dass so manch einer den eigenen Kinderwunsch noch einmal überdenkt." Im echten Leben ist Rupert bereits Vater – er hat zwei Töchter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Rupert Grint

Anzeige Anzeige

Getty Images Rupert Grint, Hanna Bergholm und Seidi Haarla beim Nightborn-Fototermin auf der 76. Berlinale im Grand Hyatt Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Rupert Grint, Berlinale 2026 im Berlinale Palast

Anzeige