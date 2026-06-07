Little Mix wollte Perrie früher mit Prinz Harry verkuppeln

Perrie Edwards (32) plaudert eine royale Anekdote aus: In der "The Capital Evening Show" erinnert sich die Little-Mix-Sängerin im Gespräch mit Moderator Jimmy Hill an ein Treffen mit Prinz Harry (41) bei der Royal Variety Performance. Damals war Perrie Single – und auch der heutige Herzog von Sussex hatte keine Partnerin an seiner Seite. Genau das nahmen ihre Bandkolleginnen zum Anlass, sie Backstage scherzhaft mit dem Royal verkuppeln zu wollen. "Die Mädels waren so: 'Oh, du und Prinz Harry'. Und ich dachte nur: 'Hört auf damit'", erzählte Perrie in der Radioshow und ergänzte, dass das Thema hinter der Bühne schnell zum Running-Gag wurde.

Im Gespräch mit Jimmy erklärte die Musikerin, wie entspannt der erste Kontakt zu Harry damals ablief. Little Mix traten bei der royalen Show auf und lernten den Prinzen anschließend hinter der Bühne kennen. "Er war richtig nett", erinnerte sich Perrie an das Treffen. Ihre Kolleginnen Jade Thirlwall (33) und Leigh-Anne Pinnock (34) nutzten sofort die Gelegenheit, um scherzhaft Amor zu spielen, doch Perrie winkte nur ab: Sie habe ihren Freundinnen damals gesagt, sie sollten das Thema "mal gut sein lassen". Gemeinsam mit dem Moderator blickte sie in der Show zudem lachend auf Harrys früheres Image zurück – vor allem darauf, dass er damals als der "Bad Boy" der Königsfamilie galt, weil er gerne feierte. "Trinken, feiern und eine gute Zeit haben – da wurde er ein bisschen schief angesehen", sagte Perrie mit einem Augenzwinkern.

Für Perrie liegt diese Episode längst in der Vergangenheit. Little Mix legte 2022 nach der Abschiedstour eine zeitlich nicht näher bestimmte Pause ein. Seitdem verfolgen Perrie, Jade und Leigh-Anne ihre Soloprojekte. Ein Comeback als Band soll jedoch in Planung sein. Auch privat hat sich bei der Sängerin viel getan: Sie ist mit Alex Oxlade-Chamberlain (32) verlobt, das Paar hat zwei Kinder. Erst vor Kurzem sprach Perrie offen darüber, wie glücklich sie mit ihrem Familienalltag ist und dass sie sich derzeit sehr erfüllt fühlt. An die nicht ganz ernst gemeinte Verkupplungsaktion ihrer Bandkolleginnen denkt sie jedoch immer noch gerne zurück.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Perrie Edwards und Prinz Harry

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Getty Images Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock und Perrie Edwards bei einer Filmpremiere

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Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, Sängerin