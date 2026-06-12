Nach Fehlgeburten spricht Perrie Edwards über ihre Angst

Mit tränenerstickter Stimme hat Perrie Edwards (32) jetzt offen über zwei Fehlgeburten gesprochen, die sie als äußerst belastend erlebt hat. Im Podcast "Great Company" von Jamie Laing (37) schilderte die Little Mix-Sängerin, wie die beiden Verluste sie nachhaltig geprägt haben – und wie sehr die Angst vor einem erneuten Verlust ihre späteren Schwangerschaften überschattet hat. Beim ersten frühen Verlust habe sie sich dem Baby gegenüber kaum verbunden gefühlt, was sie im Nachhinein belastete: "Ich weiß, dass das furchtbar klingt." Diese Erfahrung habe dazu geführt, dass sie sich auch während der gesamten Schwangerschaft mit ihrem Sohn Axel kaum getraute, eine Bindung aufzubauen.

Der zweite Verlust traf Perrie jedoch noch tiefer. Weniger als ein Jahr nach der Geburt von Axel im Jahr 2021, während der letzten Tour ihrer Band Little Mix im Jahr 2022, verlor sie ein weiteres Baby in der 24. Schwangerschaftswoche. "Wir hatten ihm schon einen Namen gegeben. Und ich war sehr gebunden", erzählte sie Jamie. Den Eingriff und die Umstände um diesen Verlust beschrieb sie als besonders traumatisch: Sie sei in Tränen ausgebrochen, als sie davon sprach, "ein Kind zur Welt zu bringen, das du nicht mit nach Hause nehmen kannst." Nach diesem Erlebnis habe es lange gedauert, bis sie sich bereit fühlte, erneut schwanger zu werden: "Es hat mich sehr viel gekostet, über das, was passiert ist, hinwegzukommen, um es noch einmal zu versuchen." Im Januar 2026 kam schließlich Tochter Alanis Valentine zur Welt – doch auch diese Schwangerschaft konnte Perrie kaum unbeschwert genießen: "Ich trauere darum, weil ich das Schwangersein so liebe. Ich liebe das Gefühl. Ich liebe es, ein Baby zu tragen. Ich fühle mich mächtig."

Perrie ist seit mehreren Jahren mit dem Fußballer Alex Oxlade-Chamberlain (32) zusammen. Die Sängerin wurde durch ihre Mitgliedschaft in der britischen Girlgroup Little Mix bekannt, die sich nach ihrer Abschlusstour 2022 als Gruppe eine Pause gönnte. Ihr Sohn Axel wurde 2021 geboren, bevor die Familie nach dem zweiten Verlust und einer langen Auszeit schließlich durch die Geburt von Tochter Alanis Anfang dieses Jahres Zuwachs bekam.

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Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, Sängerin

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Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, September 2025

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Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit Alex Oxlade-Chamberlain und ihrem Sohn Axel an Weihnachten 2025