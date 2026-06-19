Darum brach Perrie Edwards vor Hochzeit in Tränen aus

Perrie Edwards (32) erlebte kurz vor ihrer Traumhochzeit mit Alex Oxlade-Chamberlain (32) einen echten Schockmoment: Kurz vor dem Abflug zur sonnigen Hochzeitslocation in Portugal bemerkte die Little Mix-Sängerin, dass eine für sie extrem bedeutungsvolle Halskette verschwunden war. In einem Gespräch mit der britischen Vogue erzählte Perrie, dass es sich um ein Diamantcollier handelt, das sie von Alex nach der Geburt ihres Sohnes Axel geschenkt bekam und das sie seitdem täglich getragen hatte. "Ich habe den ganzen Tag geweint, wir haben überall gesucht – sogar im Staubsauger –, aber es war weg. Ich war überzeugt, dass es jemand gestohlen hatte", so Perrie.

Der emotionale Ausnahmezustand zog sich für Perrie bis nach Portugal. Noch immer in Sorge um das verschwundene Geschenk bereitete sie sich dort auf die anstehende Zeremonie vor. Ausgerechnet wenige Stunden vor Beginn der Trauung kam dann die überraschende Wendung: Hairstylist Aaron Carlo, der auch für Perries Brautstyling zuständig war, entdeckte die Kette beim Durchsehen ihrer Haarverlängerungen. "Er sagte: 'Okay, Perrie: Was ich dir jetzt zeigen werde, ist dein 'etwas Altes', dein 'etwas Neues', dein 'Alles in einem', und du wirst weinen'", berichtete die Sängerin der Vogue. Als Aaron ihr das wieder aufgetauchte Collier präsentierte, brachen bei Perrie erneut alle Dämme – diesmal aber vor Erleichterung. "Ich habe geschluchzt", erinnerte sie sich. Die Wiederentdeckung des Schmuckstücks habe für sie den Startschuss gesetzt, den Hochzeitstag endlich unbeschwert genießen zu können.

Perrie und Alex sind seit 2017 ein Paar und wurden 2021 zum ersten Mal Eltern. In diesem Jahr kam Tochter Alanis auf die Welt. Der Fußballer machte der Sängerin ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes den Antrag, nun folgte die romantische Traumhochzeit an der Algarve, bei der auch ihr kleiner Sohn eine besondere Rolle übernahm. In dem Podcast "Good Company" schwärmte Perrie vor Kurzem davon, wie ausgeglichen ihre Beziehung heute sei: "Jetzt, da ich erlebt habe, was gesunde Liebe ist, mit Alex, ist es so schön", sagte sie zu Gastgeber Jamie Laing (37). Gefühle von Unsicherheit und ein dauerhaft flaues Gefühl im Magen, wie sie es in einer früheren Beziehung erlebt habe, kenne sie mit dem Celtic Glasgow-Profi nicht mehr. Stattdessen genießt die Sängerin offenbar das Familienleben mit ihrem Mann und den beiden Kindern – und kann ihre besondere Kette nun wieder bei sich tragen.

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Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, Sängerin

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Getty Images Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards, Februar 2019

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Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit Alex Oxlade-Chamberlain und ihrem Sohn Axel an Weihnachten 2025