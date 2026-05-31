Vier Jahre Verlobung: Perrie Edwards plant endlich Hochzeit

Vier Jahre nach ihrer Verlobung hat Perrie Edwards (32) nun verraten, dass sie und ihr Verlobter Alex Oxlade-Chamberlain (32) noch in diesem Jahr heiraten werden. Im Interview mit dem Magazin 1883 sprach die Sängerin offen über ihre Pläne für die Zukunft und zeigte sich dabei sichtlich aufgeregt. "Es gibt so viel in meinem persönlichen und beruflichen Leben – meine Hochzeit! Ich habe neulich das Kleid anprobiert und bin so glücklich damit", schwärmte sie. Das Paar hatte sich 2022 nach fünf Jahren Beziehung verlobt und brachte seitdem zwei Kinder auf die Welt: Sohn Axel, der vier Jahre alt ist, sowie die erst wenige Monate alte Tochter Alanis.

In dem Interview sprach Perrie auch darüber, wie sie Mutterschaft und Karriere miteinander vereinbart. "Ich liebe es, beschäftigt zu sein und auf der Bühne zu stehen und dieser Popstar zu sein. Aber ich liebe es auch, einfach zu Hause zu sein, mit meinen Kindern zusammen zu sein und Mama zu sein", erklärte sie. Sie sei derzeit sehr zufrieden mit ihrem Leben: "Ich fühle mich in meinem Leben gerade sehr erfüllt und bin sehr glücklich mit der Balance. Aber ja, es ist gerade viel los – Babys, Hunde, Hochzeitsplanung." Parallel dazu hat die Musikerin ihre Modemarke Disora vorerst geschlossen. Ein Sprecher teilte der Daily Mail mit: "Perrie hat die Marke Disora geschlossen, während sie sich auf ihre Familie und ihre Solomusikkarriere konzentriert. Sie hofft, die Marke zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu launchen."

Perrie ist vielen Fans noch als Mitglied der britischen Girlgroup Little Mix bekannt, die sich auf unbestimmte Zeit eine Pause gegönnt hat. Seitdem verfolgt sie eine Solokarriere – ihr Debütalbum "Perrie" erschien im September 2025 und erreichte Platz drei der britischen Albumcharts. Bandkollegin Leigh-Anne Pinnock (34) gehörte zu den Ersten, die Perrie zur Geburt ihrer Tochter Alanis im Januar öffentlich gratulierte und das Neugeborene als "perfekten kleinen Engel" bezeichnete. Die Schwangerschaft hatte das Paar bereits im September mit einem schwarz-weißen Video angekündigt, in dem Sohn Axel den Babybauch seiner Mutter küsste.

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Instagram / perrieedwards Alex Oxlade-Chamberlain und Perrie Edwards im Juli 2024

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Instagram / perrieedwards Perrie Edwards mit Alex Oxlade-Chamberlain und ihrem Sohn Axel an Weihnachten 2025

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Instagram / perrieedwards Perrie Edwards, September 2025