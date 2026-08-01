Leyla Heiters Supermarkt-Aktion kommt bei Fans nicht gut an

Leyla Heiter (30) hat jetzt gemeinsam mit Penny ihren eigenen Supermarkt eröffnet und sorgt damit direkt für reichlich Gesprächsstoff. In der Filiale namens "Leylaland", die am 30. Juli in Frankfurt ihre Türen geöffnet hat, dreht sich fast alles um die Reality-TV-Bekanntheit und ihren unverkennbaren Stil. RTL zeigte auf Instagram erste Eindrücke aus dem Markt: Am Eingang steht eine goldene Statue von Leyla, im Laden hängen Bilder von ihr, ihrem Ehemann Mike Heiter (34) und dem gemeinsamen Hund Alani, dazu kommen pinke Einkaufswagen und pinke Körbe. Sogar ein pinker Teppich war laut RTL geplant, ließ sich am Ende aber nicht umsetzen. Leyla kündigte außerdem noch eine weitere Überraschung an, über die sie bislang noch nicht sprechen darf.

Doch der große Auftritt kommt bei vielen Usern online ganz und gar nicht gut an. Unter dem Beitrag des offiziellen RTL-Accounts hagelt es Kritik an der pompösen Inszenierung, besonders die goldene Statue sorgt für hitzige Kommentare: "Das mit der Statue ist echt zu viel", schimpft ein Nutzer. Andere sprechen von "peinlich", "billig" und "lächerlich" und fragen: "Wie weit muss Penny noch sinken?" Eine Person schreibt: "Wie verrückt wird die Welt noch. Für jede Verkaufskraft eine Demütigung." Auch Kommentare wie "But why? Völlig unnötig und billige Aktion" oder "Muss ich unbedingt verpassen!" zeigen, wie polarisiert die Aktion bei vielen ankommt. Einige Fans sind vom "Leylaland" allerdings begeistert und überschütten Leyla in den Kommentaren mit Lob. "Ist echt mega geworden, dein eigener 'Leylaland'-Penny. Folge deinen Träumen immer weiter", schwärmt ein Follower unter dem RTL-Post. Eine andere Person findet den Schritt "sehr klug investiert" und wünscht ihr "viel Erfolg". Wieder andere schreiben, sie würden dort "sofort einkaufen".

Das Leylaland befindet sich in der Ludwig-Landmann-Straße in Frankfurt. Von außen präsentiert sich die Filiale wie ein ganz normaler Penny-Markt – wovon es in Deutschland mehr als 2.100 gibt. Im Inneren erwartet die Besucher hingegen ein aufwendig gestalteter Glamour-Palast mit goldenen Palmen, Kronleuchtern und royalen Gemälden. Leyla wurde durch ihre Teilnahme an Reality-TV-Formaten bekannt und hat sich seitdem eine große Fangemeinde in den sozialen Medien aufgebaut.

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Imago Leyla Heiter bei Penny-Eröffnung, Frankfurt, Juli 2026

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Imago Leyla-Heiter-Statue, Frankfurt, Juli 2026

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Imago Leyla und Mike Heiter, Frankfurt, Juli 2026