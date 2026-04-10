Wirrwarr: Mike Cees posiert mit Miss Bikini statt Babymama

Für reichlich Aufregung sorgte Mike Cees (38) bei der Premiere von "Kampf der RealityAllstars" in Köln. Der Realitystar tauchte auf dem roten Teppich nicht allein auf, sondern in Begleitung einer hübschen Blondine – und das, obwohl seine offenbar Ex-Freundin in wenigen Wochen ihr gemeinsames Kind erwartet. Bei der Frau an seiner Seite handelt es sich um Angelina Hohnbaum, die 2017 den Miss-Bikini-Wettbewerb gewann, anschließend weitere Titel abräumte und sogar an der Miss-Universe-Wahl teilnahm. Für Mike war der Auftritt gleich in doppelter Hinsicht eine Überraschung: Er hatte eigentlich öffentlich mit dem Reality-TV abgeschlossen und tauchte nun trotzdem bei dem Event auf, dafür aber ohne seine Partnerin. Das zeigen Fotos, die Bild vorliegen.

Mikes Freundin, eine bayerische Unternehmerin, erwartet im Juni seine Tochter. Ihre Beziehung machte er erst vor rund vier Wochen über Social Media öffentlich. Doch seitdem ist viel passiert: Die Frau verließ Dubai ohne ihn, die beiden streiten seither über ihre gemeinsame Zukunft. Gegenüber dem Blatt sprach Mike von "unüberbrückbaren Differenzen" und erklärte: "Leider ist jetzt zwischen uns jegliche Kommunikation abgerissen. Sie verweigert sich einfach komplett." Er habe in Deutschland den Kontakt gesucht und sich bei drei Treffen um eine Rettung der Beziehung bemüht – ohne Erfolg. "Vielleicht bekommen wir ja eines Tages noch einmal die Möglichkeit, zu kommunizieren. Und vielleicht sehe ich ja eines Tages meine liebe Tochter", so Mike weiter. Nun wolle er allein nach Dubai zurückkehren, um dort ein Zuhause für seine Tochter aufzubauen.

In dieser schwierigen Zeit ist Angelina nun offenbar an seiner Seite. "Angelina fängt mich jetzt auf", sagte Mike. Die 27-Jährige begleitet ihn laut dem Newsportal auch nach Dubai – beruflich wie privat. Die beiden kennen sich bereits seit Jahren. "Wir haben uns vor Jahren zufällig in München kennengelernt und seitdem den Kontakt gehalten. Wir arbeiten auch gemeinsam mit meiner Sanierungsfirma und seinen Kontakten in Dubai", erklärte Angelina. Mike selbst hält sich eine gemeinsame Zukunft mit ihr offen: "Ich könnte mir eine Zukunft mit ihr vorstellen, aber so weit sind wir beide noch nicht. Aber sie könnte auch akzeptieren, wenn ich ein Kind von einer anderen hätte."

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ActionPress / AEDT Mike Cees im Juli 2022

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Instagram / _angelina_0505 Angelina Hohnbaum, Januar 2026

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Instagram / mikecees_official Mike Cees, Realitystar

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