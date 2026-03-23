Mike Cees ist für Michelle Monballijn "nicht mehr existent"

Michelle Monballijn hat mit ihrem Ex-Mann Mike Cees (38) endgültig abgeschlossen. Die Schauspielerin ließ nun im Interview mit Promiflash auf Eric Sindermanns (37) Modenschau kein gutes Haar an ihrem früheren Partner und machte unmissverständlich klar, dass sie nichts mehr mit dem Realitystar zu tun haben möchte. Nach der Trennung des einst verheirateten Paares ist für Michelle ein Kapitel abgeschlossen, über das sie nicht mehr sprechen will. Statt sich weiterhin mit Mike zu beschäftigen, hat sie ihn komplett aus ihrem Leben verbannt und blockiert.

Besonders aufgebracht zeigte sich die Schauspielerin darüber, dass Mike nach einer längeren Auszeit direkt wieder über sie gesprochen habe. "Über Mike will ich mich gar nicht mehr äußern, weil das ist für mich einfach bodenlos, was er da veranstaltet. Er war lange weg und hat dann das Erste, was er gemacht hat, wieder über mich geredet", erklärte sie im Interview. Für Michelle ist ihr Ex-Mann seit der Scheidung "ad acta gelegt" und das werde auch so bleiben. Sie habe ihn blockiert und plane nicht, daran etwas zu ändern.

Mittlerweile habe Michelle einen Zustand erreicht, auf den sie bewusst hingearbeitet hat. "Den gibt es nicht mehr in meinem System. Also, ich habe überhaupt keine Emotionen mehr für den. Und da wollte ich hinkommen. Weder Wut noch irgendwie gar nichts mehr", führte sie weiter aus. Für sie sei Mike nicht mehr existent, sie empfinde eine völlige Neutralität. "Also ist so neutral, dass es einfach nicht mehr da ist, nicht mehr existent. Und da wollte ich hinkommen, dass das Beste, was man machen kann, bei allen Arten von Beziehungen, die einem nicht gut tun. Halt eine Neutralität spüren, gar nichts spüren, Luft spüren. Und das ist geil. Das ist ein geiles Gefühl", schwärmte Michelle von ihrem inneren Frieden nach der gescheiterten Ehe.

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IMAGO / Panama Pictures Michelle Monballijn, Schauspielerin

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ActionPress Michelle Monballijn und Mike Cees, TV-Persönlichkeiten

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ActionPress / AEDT Mike Cees im Juli 2022

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