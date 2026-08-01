Seltener Auftritt auf Mallorca: Priscilla Presley strahlt

Seltener Glamourmoment am Mittelmeer: Priscilla Presley (81) hat sich auf Mallorca bei einem seltenen öffentlichen Auftritt gezeigt. Die Ex-Frau von Elvis Presley (†42) erschien am Donnerstag zur 14. Remus Lifestyle Night im Hotel Hilton Mallorca Galatzo und zog dort alle Blicke auf sich. In einem leuchtend roten A-Linien-Maxikleid posierte Priscilla für die Kameras, dazu trug sie eine farblich passende Umhängetasche und knallroten Lippenstift. Wie die Daily Mail zu den Fotos berichtet, fiel vor allem ihre glatte, makellose Haut ins Auge – die 81-Jährige strahlte auf dem roten Teppich mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette. Für die Presley-Matriarchin ist es ein seltener Society-Ausflug, der Fans und Beobachter besonders aufmerksam werden lässt.

Die Remus Lifestyle Night, die jedes Jahr im Hilton Mallorca Galatzo stattfindet, gilt als Treffpunkt internationaler Stars und Unternehmer für einen Abend voller Glamour und Entertainment. Mittendrin nun Priscilla, die sich sonst eher rar macht, wenn es um große Events geht. Ihr letzter größerer Auftritt liegt bereits einige Monate zurück: Im März war sie in Dänemark zu Gast, wo sie im Elvis Memphis Museum erschien, das dem King of Rock and Roll gewidmet ist. Dort erinnerte die Geschäftsfrau an ihren berühmten Ex-Mann, mit dem sie 1967 in Las Vegas den Bund der Ehe geschlossen hatte. Aus dieser Ehe stammt Tochter Lisa Marie Presley (†54), die 1968 zur Welt kam und im Januar 2023 mit 54 Jahren verstarb. Seitdem tritt Priscilla nur noch vereinzelt öffentlich auf – umso mehr rückte nun ihr Besuch auf der Baleareninsel in den Fokus.

Abseits der Kameras steht für Priscilla seit Jahren vor allem die Familie im Mittelpunkt. Mit Elvis verband sie nicht nur eine Hollywood-Romanze, sondern auch die gemeinsame Tochter Lisa Marie, die ihr wiederum vier Enkelkinder schenkte: Riley, Benjamin, Harper und Finley. Im Mai sprach Priscilla bei einem Talk in Las Vegas gemeinsam mit ihrem Sohn Navarone Garibaldi Garcia offen über die schwierige Zeit nach den Todesfällen in der Familie. In einem Audiomitschnitt, der der Daily Mail vorliegt, erklärte sie: "Es hat uns irgendwie getrennt", und erinnerte daran, dass sich die Familie früher regelmäßig zu gemeinsamen Mahlzeiten traf. Navarone ergänzte aus seiner Sicht, dass besonders der Tod von Benjamin vieles zwischen den Angehörigen verändert habe, er heute aber das Gefühl habe, dass die Familie nach Lisa Maries Tod wieder näher zusammenrücke.

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Getty Images Priscilla Presley im Juni 2024

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Getty Images Lisa Marie Presley, Priscilla Presley und Riley Keough im Juni 2022

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IMAGO / Picturelux Elvis Presley, Priscilla Presley und Lisa Marie Presley, Februar 1968

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