Meghan packt über Archie und Lilibets süße Filmbeute aus

Strahlender Auftritt in Los Angeles: Herzogin Meghan (44) hat bei einer exklusiven Vorführung ihrer neuen Doku "Cookie Queens" im Kino AMC The Grove in Kalifornien nicht nur über ihren Film, sondern auch über eine zuckersüße Vorliebe ihrer Kinder gesprochen. Wie das Magazin People berichtet, stand Meghan am Dienstagabend auf der Bühne und plauderte offen über Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5): Die beiden durften während der Dreharbeiten im Rahmen von Archewell Productions kräftig naschen – und das offenbar mit großer Begeisterung. "Sie lieben all die Kekse, die wir während der Produktion naschen durften", verriet Meghan laut People.

Bei dem Auftritt sprach Meghan auch über ihren eigenen Geschmack. Besonders angetan haben es ihr dem Bericht zufolge klassische "Thin Mints", also traditionelle Minzkekse, die sie noch aus ihrer eigenen Zeit bei den Pfadfinderinnen kennt. Gleichzeitig gab die Frau von Prinz Harry (41) einen kleinen Einblick in die Essensregeln zu Hause. Bei ihrem Gastauftritt in "MasterChef Australia" hatte sie vor Kurzem erklärt, dass Schokolade für Archie und Lilibet meist tabu sei. Stattdessen dürfen sich die beiden oft frisches Obst im eigenen Garten pflücken. Ganz ohne Süßes geht es aber trotzdem nicht, denn ein kleiner traditioneller Nachtisch, ein sogenannter "Pud", wie ihr Mann Prinz Harry es nennen würde, steht dennoch für die kleinen Schleckermäuler bereit, wie Meghan erzählte.

"Cookie Queens" dreht sich um das rund 700 Millionen Euro schwere Geschäft mit dem jährlichen Verkauf von Pfadfinderinnen-Keksen in den USA. Im Mittelpunkt stehen vier junge, ehrgeizige Mädchen, die um den Titel der Keks-Königin konkurrieren. Meghan fungiert gemeinsam mit Harry als Executive Producer des Projekts, das von Archewell Productions mitproduziert wurde. Nach seiner Weltpremiere beim Sundance Film Festival im Januar 2026 kommt der Film am 7. August 2026 offiziell in die Kinos.

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry an ihrem achten Hochzeitstag

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Getty Images Meghan, Duchess of Sussex, serviert Mittagessen im McAuley Community Services for Women in Melbourne