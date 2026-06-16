Katy Perry und ihr Justin turteln bei romantischem Picknick

Verliebter geht es kaum: Katy Perry (41) und Justin Trudeau (54) haben bei einem Picknick im sonnigen Santa Barbara für echte Schmetterlingsgefühle gesorgt. Das Paar verbrachte das Wochenende auf einer Decke im Gras und zeigte dabei jede Menge Zärtlichkeiten. Immer wieder stahlen sich die beiden Küsse, wann immer sie einen Moment für sich hatten. Fotos der romantischen Auszeit, die TMZ vorliegen, zeigen die Sängerin und den ehemaligen kanadischen Premierminister ganz entspannt und voller Zuneigung – wie frisch verliebt.

Katy fuhr mit ihrem Moke vor, beladen mit Snacks für das Ausflugspicknick im Park. Zum Familienspaß waren auch Kinder mit von der Partie. Beide hatten sich für den Ausflug lässig gestylt: Die Sängerin trug ein weißes T-Shirt, gestreifte Hosen und einen Sonnenhut, Justin setzte auf ein grünes T-Shirt, dunkle Shorts und eine Sonnenbrille. An den Füßen trugen beide Flip-Flops – die sich auf der Wiese schnell ausziehen ließen, um es sich auf der Decke im Gras bequem zu machen.

Katy und Justin sind seit einiger Zeit ein Paar. Die Sängerin, die mit Songs wie "Roar" oder "Teenage Dream" weltweit bekannt wurde, hat eine Tochter. Justin seinerseits war von 2012 bis 2023 mit Sophie Grégoire verheiratet. Das frühere Paar hat drei gemeinsame Kinder. Politisch ist Justin derzeit nicht aktiv: Im März 2025 trat er als Premierminister Kanadas zurück, nachdem die Liberale Partei die Bundeswahl verloren hatte.

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Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry bei der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour" beim Tribeca Festival in New York

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Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, April 2026

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Getty Images Justin Trudeau and Katy Perry bei der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour", Juni 2026