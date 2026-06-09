"Liebe meines Lebens": Katy Perry schwärmt von ihrem Justin

Beim Tribeca Festival in New York City hatte Katy Perry (41) kürzlich ihren großen Auftritt auf dem roten Teppich – und zwar gemeinsam mit ihrem neuen Partner Justin Trudeau (54). Anlass war die Weltpremiere ihres Konzertfilms "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris". Nach der Filmvorführung stellte sich die Sängerin den Fragen des Publikums und machte dabei laut Mirror kein Geheimnis aus ihren Gefühlen für den früheren kanadischen Premierminister: "Justin ist die Liebe meines Lebens", schwärmte sie.

In ihrem Statement bei der Fragerunde im Anschluss an die Vorführung ließ Katy tief in ihre Seele blicken. "Ich würde sagen, am Ende von 91 Shows fühle ich mich in so vielen Bereichen meines Lebens als ausgeglichenere Person. Ich bin sehr verliebt", sagte sie. "Diese Show war, nachdem ich die Liebe meines Lebens kennengelernt hatte, und deshalb fühlte ich mich dadurch sehr geerdet, denn ich bin ein bisschen wie ein Regenbogendrachen." Die "Firework"-Interpretin beschrieb, wie sehr ihr der neue Mann an ihrer Seite Halt gebe: "Ich fliege sehr hoch und berühre den verschleierten Kosmos, und manchmal brauche ich einen Anker. Diesen Anker endlich zu haben, lässt mich jetzt wirklich vollständig fühlen." Das Paar war im vergangenen Oktober offiziell an die Öffentlichkeit getreten, nachdem sie sich zuvor bereits mehrere Monate lang getroffen hatten.

Katy, die 2008 mit ihrer Debütsingle "I Kissed a Girl" zum Superstar wurde, und Justin hatten vor ihrer Beziehung beide schmerzhafte Trennungen hinter sich. Die Sängerin und ihr Ex-Verlobter Orlando Bloom (49), mit dem sie die fünfjährige Tochter Daisy großzieht, hatten sich im vergangenen Juni getrennt. Justin und seine Noch-Ehefrau Sophie Trudeau gaben ihre Trennung bereits 2023 bekannt. Beim Tribeca Festival sorgte das neue Paar übrigens noch für ganz andere Schlagzeilen: Justin legte seiner Freundin im Rahmen des gemeinsamen Auftritts auf dem roten Teppich kurz seine Hand auf den Bauch – eine Geste, die prompt Schwangerschaftsspekulationen auslöste.

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Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry bei der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour" beim Tribeca Festival in New York

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Getty Images Sophie Grégoire und Justin Trudeau im September 2022 in London

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Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025