Nach "The Witcher"-Aus: Diese Projekte plant Henry Cavill

Henry Cavill (43) ist nach seinem Aus bei "The Witcher" längst nicht von der Bildfläche verschwunden. Der Schauspieler hat auch nach dem Serienabschied weitergedreht und ist aktuell mit mehreren Produktionen präsent, wie moviepilot berichtet. 2024 war der Brite bereits in gleich drei Filmen zu sehen: In "Argylle" und "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" stand er als Actionheld vor der Kamera, in "Deadpool & Wolverine" überraschte er zudem mit einem viel beachteten Mini-Cameo. Derzeit läuft mit "In the Grey" sogar schon das nächste Projekt in den Kinos, in dem Henry als Spezialagent Sid zu sehen ist. Und auch bei Netflix geht es für ihn bald weiter, denn ab dem 1. Juli 2026 übernimmt er in "Enola Holmes 3" erneut an der Seite der Titelheldin die Rolle von Sherlock Holmes.

Damit ist klar: Der Hollywoodstar hat nach seinem Serienende einen vollen Terminplan. Neben seinen aktuellen Filmen stehen bereits etliche weitere Projekte auf seiner Liste. Besonders viel Aufmerksamkeit bekommt derzeit das "Highlander"-Reboot, zu dem Henry seine Fans immer wieder mit Updates versorgt. Außerdem befindet sich die Fantasy-Action "Voltron" bereits in der Postproduktion. Hinzu kommen weitere Vorhaben, darunter "The Rosie Project" sowie eine noch unbetitelte Spionagekomödie mit Kevin Hart (46). Auch der Kriegsthriller "Broadsword", in dem Henry gemeinsam mit Tom Cruise (63) zu sehen sein soll, gehört zu den angekündigten Projekten. Sogar im Gaming-Bereich bleibt er präsent: Das Videospiel "Squadron 42", für das seine Figur Ryan Enright entwickelt wurde, soll ebenfalls erscheinen.

Vor allem das geplante "Highlander"-Remake steht bei Henrys Fans weiter im Fokus. Rund um das Projekt war zuletzt bereits bekannt geworden, dass der Film für Amazon MGM Studios als großes Vorhaben gilt. Gleichzeitig hatte "In the Grey" zuletzt eher mit schwächeren Kinozahlen auf sich aufmerksam gemacht. Unabhängig davon bleibt Henrys Kalender gut gefüllt. Dass der Schauspieler nach "The Witcher" so viele neue Rollen und Produktionen in Arbeit hat, zeigt vor allem, wie präsent er in Film- und Streamingwelt weiterhin ist.

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Imago Henry Cavill in "The Witcher" Staffel 3 (2023), Foto: Netflix

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Imago Millie Bobby Brown und Henry Cavill in einer Szene aus "Enola Holmes 3" (2026) von Netflix

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Imago Szene mit Henry Cavill aus dem Black-Bear-Film "In the Grey" (2026)