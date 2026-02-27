Warhammer 40K als Amazon-Serie: Henry Cavill hat Großes vor

Henry Cavill (42) arbeitet an der Umsetzung eines seiner größten Träume: Für Amazon Prime Video entwickelt der Schauspieler eine Serie zum beliebten Tabletop-Strategiespiel Warhammer 40.000. Privat ist das Muskelpaket, das vor allem als Superman und als Geralt von Riva aus The Witcher bekannt wurde, ein riesiger Fan der komplexen Sci-Fi-Mythologie, die 38.000 Jahre in der Zukunft spielt. Gemeinsam mit seinem Team und den Verantwortlichen von Games Workshop hat Henry das ambitionierte Projekt in die Wege geleitet, das ein eigenes Universum erschaffen soll. Im Dezember 2024 nahm die Serie eine große Hürde und wurde offiziell in Entwicklung geschickt, nachdem sie zuvor kurz vor dem Aus stand. Der Star feierte das, indem er den Spieleladen besuchte, den er schon als Kind für seine Modelle aufsuchte.

Wann die Serie tatsächlich an den Start gehen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Vor Ende 2026 oder 2027 sollte nicht mit einer Veröffentlichung gerechnet werden, wie aus dem Finanzreport von Games Workshop hervorgeht. Dort heißt es: "Dies ist eine langfristige Partnerschaft mit Amazon und es wird kurzfristig keine bedeutenden Neuigkeiten geben - diese Dinge brauchen mehrere Jahre, um auf den Markt gebracht zu werden." Auch Trailer oder offizielle Bilder existieren bislang noch nicht, da sich das Projekt noch ganz am Anfang der Entwicklungsphase befindet. Auf Produzentenseite sind Roy Lee und Henrys Lebensgefährtin Natalie Viscuso von Vertigo Entertainment beteiligt. Ob Henry selbst auch vor der Kamera stehen wird, ist noch nicht bestätigt, die Rolle eines genetisch manipulierten Space Marines würde ihm aber gut stehen.

Für Henry ist das Projekt eine ganz besondere Herzensangelegenheit. "Es ist eine knifflige IP und eine sehr komplexe IP, das mag ich daran", erklärte er gegenüber Esquire. Die Herausforderungen, diese Komplexität und Nuance aufs Papier zu bringen, seien eine Aufgabe, die ihm großen Spaß mache. In einem offiziellen Statement schwärmte der Schauspieler davon, wie sein Team zusammen mit den brillanten Köpfen von Games Workshop in Konzepträumen daran gearbeitet habe, die Pracht der Warhammer-Welt aufzuschlüsseln. "Gemeinsam haben wir die Fülle an unglaublichen Charakteren durchgesehen und über alten Wälzern und Texten gebrütet", verriet Henry. Die gemeinsamen Anstrengungen hätten zu einem fantastischen Startpunkt für das Universum geführt, auf den sich die Verantwortlichen bei Amazon und Games Workshop geeinigt hätten.

