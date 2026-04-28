Finale von "The Witcher": Das erwartet Fans in Staffel fünf

The Witcher neigt sich dem Ende, denn die fünfte und letzte Staffel steht in den Startlöchern. Einen genauen Release-Termin gibt es zwar noch nicht, doch die Dreharbeiten wurden Ende September 2025 abgeschlossen – mit der Postproduktion kann also diesen September oder Oktober mit der Premiere gerechnet werden. Was die Handlung betrifft, bleiben noch zwei Bücher des polnischen Schriftstellers Andrzej Sapkowski offen: "Der Schwalbenturm" und "Die Dame vom See". Alle anderen Romane wurden in den vorherigen Staffeln verarbeitet, weshalb sich Staffel fünf wohl an diesen Romanen orientieren wird. Wird diesen beiden Romanen gefolgt, steht vor allem Ciri (Freya Allan) im Fokus: Sie wurde von dem Kopfgeldjäger Leo Bonhart gefangen genommen und in eine Kampfarena gesetzt. Durch ihr Geschick kann sie ihm aber entwischen und es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd.

Der Hexer Geralt von Riva (Liam Hemsworth, 36) ist derweil zum wiederholten Mal auf der Suche nach seiner Ziehtochter Ciri. Unterstützung bekommt er dabei von seiner Hanse, denn wie immer legen ihm grausige Monster und menschliche Feinde Steine in den Weg. Bleibt noch Geralts große Liebe, die Zauberin Yennefer (Anya Chalotra, 29). Das Portal Moviepilot verweist an der Stelle darauf, dass Yennefers Geschichte in der Serie stark abgewandelt wurde: In dem Buch "Feuertaufe", das als Vorlage für Staffel vier diente, tritt sie eigentlich kaum auf – in der Serie hingegen schon. Sie befand sich zuletzt auf der Suche nach dem Magier Vilgefortz (Mahesh Jadu), was sie nun vermutlich auf die Insel Skellige führen wird.

Die vierte Staffel "The Witcher" markierte einen Umbruch der Reihe, denn der erste Geralt-Darsteller Henry Cavill (42) verließ das Projekt und Liam übernahm. Die Umbesetzung sorgte bei den Fans für heftige Reaktionen: Während einige Liam zwar eine Chance geben wollten, drohten viele mit Boykott und spotteten heftig gegen den Australier. Die Neugierde war aber offenbar trotz des Shitstorms groß. In den Netflix-Charts platzierte sich die vierte Staffel ganz oben – und das, obwohl die Bewertungen teils grottenschlecht waren. Vielleicht kann die fünfte Staffel die Fans nun mehr abholen. Immerhin dürfen sie sich neben der Rückkehr bekannter Charaktere auch auf Neuzugänge freuen. Unter anderem tritt Anna Henrietta, die schlagfertige Herzogin von Toussaint, das erste Mal auf. Gespielt wird sie von der britischen Comedian und Schauspielerin Ellie Taylor.

Anzeige Anzeige

Netflix Die "The Witcher"-Figuren Ciri, Geralt und Yennefer, Staffel vier

Anzeige Anzeige

Susie Allnutt/Netflix Freya Allan als Ciri in der vierten Staffel "The Witcher"

Anzeige Anzeige

Imago Ellie Taylor, britische Comedian