Erste Einblicke ins "Highlander"-Remake mit Henry Cavill

Henry Cavill (42) hat auf der CinemaCon in Las Vegas nun seinen ersten großen Auftritt als neuer "Highlander"-Krieger gefeiert. Amazon MGM Studios präsentierte dort erstmals Szenen aus dem Reboot der Kultreihe, in dem Henry den unsterblichen Kämpfer Connor MacLeod verkörpert. An seiner Seite ist Oscar-Preisträger Russell Crowe (62) als Mentor Ramirez zu sehen. Ergänzt wird der hochkarätige Cast durch Marisa Abela (29), Karen Gillan (38), Djimon Hounsou und Dave Bautista (57). Dabei dürfen sich die Fans laut Deadline auf bildgewaltige Schauplätze, ein internationales Setting und spektakuläre Schwertkämpfe freuen.

Inszeniert wird der neue Kinofilm von Actionprofi Chad Stahelski, der sich mit der beliebten John Wick-Reihe einen Namen gemacht hat. Wie Filmstarts berichtet, soll er auch bei "Highlander" auf sein bewährtes Erfolgskonzept setzen. Die Vorlage stammt vom 1986er-Klassiker mit Christopher Lambert (69) und Sean Connery (†90), der über die Jahre eine treue Fangemeinde sowie mehrere Fortsetzungen und eine Serienadaption hervorgebracht hat. Zudem stammt das neue Drehbuch laut Deadline von Michael Finch, der bereits an "John Wick: Chapter 4" mitgeschrieben hat. Produziert wird das Projekt unter anderem von Scott Stuber (57), Nick Nesbitt, Neal H. Moritz und Chad Stahelskis Firma 87Eleven Entertainment.

Für Henry bedeutet die Rolle des Connor MacLeod ein weiteres Kapitel in seiner erfolgreichen Actionkarriere. Schon während der Vorbereitung auf den Film hatte sich der Brite intensiv ins Training gestürzt, musste nach einer Verletzung jedoch zeitweise kürzertreten und seine Workouts anpassen. Der Schauspieler gab damals auf Instagram Einblicke in seine Fitnessroutine und machte deutlich, wie wichtig ihm Disziplin und Durchhaltevermögen sind. Die ersten Einblicke lassen die Vorfreude auf "Highlander" nun immer weiter wachsen. Laut Filmstarts dürfen sich Fans 2027 auf den Kinostart einstellen.

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Getty Images Henry Cavill, Schauspieler

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Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "John Wick", September 2015

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Instagram / henrycavill Henry Cavill im Oktober 2025