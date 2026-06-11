Luxus pur: Dua Lipa und Callum genießen ihre Flitterwochen

Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) genießen derzeit ihre Flitterwochen auf Sizilien – und das in absolut luxuriösem Rahmen. Das frisch verheiratete Paar wurde im Four Seasons Hotel San Domenico Palace in Taormina gesichtet, wo eine Suite mehr als 4.000 Euro pro Nacht kostet. Das Fünf-Sterne-Hotel liegt malerisch auf einem Kliff mit Blick auf den Vulkan Ätna und dürfte vielen Fans der HBO-Serie The White Lotus bekannt vorkommen. Es diente als Hauptschauplatz der zweiten Staffel. Die beiden wurden beim Händchenhalten durch die pittoreske Stadt beobachtet, wie Daily Mail berichtet.

Zuvor hatten Dua und Callum drei Tage lang in Palermo groß gefeiert. Den Höhepunkt bildete eine Zeremonie an der historischen Villa Valguarnera in Bagheria, bei der Elton John (79) seinen Hit "Your Song" für das Brautpaar sang. Rund 200 Gäste feierten mit, darunter Stars wie Charli XCX (33) und Mark Ronson (50). Die Hochzeitsfeierlichkeiten sollen umgerechnet mehr als 1,7 Millionen Euro gekostet haben. Anschließend reiste das Paar weiter und wurde später beim Abendessen im Restaurant Il Convivio im süditalienischen Tropea gesichtet. Ein Kellner verriet der Daily Mail: "Sie kamen gegen 21 Uhr. Sie hatten zwei Bodyguards dabei und waren sehr diskret."

Neben Glamour spielte bei der Hochzeit offenbar auch Persönliches eine wichtige Rolle. Laut dem Bericht gab es Hinweise auf Duas albanische Wurzeln, darunter Musik und Tänze einer lokalen albanischen Gemeinschaft. Auch ihre Eltern sollen begeistert mitgeklatscht und getanzt haben. Ein weiterer liebevoller Akzent: Bei der Feier habe es einen Bücherschrank gegeben, der die gemeinsame Leidenschaft von Dua und Callum für Literatur zeigen sollte. Auf den Taschentüchern der Gäste stand zudem der Satz "Bleib für immer mit mir verrückt" gestickt.

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Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner in Italien, Juli 2025

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dualipa Callum Turner und Dua Lipa kurz nach ihrer Trauung am 31. Mai in London

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Instagram / dualipa Callum Turner und Dua Lipa im August 2025