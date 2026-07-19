George und Amal Clooney zeigen Capri von seiner Luxusseite

George (65) und Amal Clooney (48) haben sich eine romantische Auszeit auf der italienischen Insel Capri gegönnt. Am 14. Juli 2026 besuchte das Paar dort die historische Villa Bragaglia – ein Anwesen, das in den 1940er-Jahren vom italienischen Regisseur und Produzenten Carlo Ludovico Bragaglia erbaut wurde. Fotos, die das Magazin People veröffentlichte, zeigen George und Amal Arm in Arm, wie sie gemeinsam zum Anwesen spazieren. Zur Reise nutzte das Ehepaar ganz standesgemäß eine Jacht.

George erschien beim Ausflug in einem weißen Poloshirt, einer grauen Stoffhose und weißen Loafern. Amal zog in einem farbenfrohen Boho-Neckholderkleid mit Fransen in Türkis-, Orange- und Brauntönen alle Blicke auf sich. Eine braune Handtasche der Marke Aquazzura und beige Wedge-Sandalen rundeten ihren Look ab. Beide trugen zudem eine Sonnenbrille. Während des Besuchs zeigte sich George zuvorkommend – beim Ein- und Aussteigen vom Boot reichte er seiner Frau stets die Hand.

George ist außerdem stolzer Besitzer der Villa Oleandra am Comer See, die er Anfang der 2000er-Jahre erwarb. Ihren Lebensmittelpunkt haben George und Amal inzwischen jedoch in Südfrankreich, wo sie seit 2021 mit ihren neunjährigen Zwillingen Alexander (9) und Ella (9) auf einem weitläufigen Anwesen leben. Den Umzug begründete George damit, den Kindern mehr Privatsphäre bieten zu wollen. "Ich möchte nicht, dass sie sich ständig Sorgen um Paparazzi machen müssen", sagte er gegenüber dem Magazin Esquire. 2025 erhielten beide die französische Staatsbürgerschaft.

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ActionPress/ Backgrid Amal und George Clooney bei den Filmfestspielen von Venedig, 2024

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Imago Amal und George Clooney bei seiner Premiere "Jay Kelly" in Venedig, August 2025

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Getty Images Amal und George Clooney im März 2019 im Buckingham Palace