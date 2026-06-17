Lauren Sánchez verrät ihren Trick bei Dyslexie und ADHS

Jeff Bezos' (62) Ehefrau Lauren Sánchez (56) hat sich auf Instagram offen über ihre Legasthenie und ADHS geäußert und dabei erklärt, welche Strategien ihr im Alltag helfen. In dem Video berichtete die Moderatorin und Unternehmerin davon, wie sie über die Jahre gelernt hat, mit den Herausforderungen umzugehen – und das trotz ihres öffentlichkeitswirksamen Lebens an der Seite des Amazon-Gründers. Ihr größter Tipp: Hörbücher. "Als ich in der Highschool war, ein ganzes Buch durchzulesen... nun ja, das ist eigentlich nie wirklich passiert", gab sie zu. "Kennt ihr noch die CliffNotes? Die habe ich früher benutzt, und jetzt kann ich ein ganzes Buch schaffen. Also danke, Hörbücher."

Auch aus ihrer Zeit als Reporterin schilderte Lauren konkrete Methoden, die ihr geholfen haben. "Als Reporterin musste man früher ein Skript schreiben und es dann auswendig lernen, weil man einen Live-Auftritt hatte", erklärte sie und ergänzte: "Viele konnten es einfach auswendig lernen und sofort vor der Kamera loslegen – ich hingegen musste es dreimal aufschreiben, damit mein Gehirn all diese Wörter verarbeiten konnte." Gegen ihre ADHS helfen ihr sogenannte Fidget Toys. "Ich versuche immer, damit zu spielen, sonst kaue ich an meinen Nägeln", gestand sie. Eine weitere Stütze in ihrem Alltag sind ihre Kinder. Wenn sie abgelenkt ist, rufen diese sie laut zurück – notfalls auch mit ihrem bürgerlichen Vornamen Wendy, wie das Magazin OK! berichtet.

In den Kommentaren bekam Lauren viel Zuspruch für ihre Offenheit. Khloé Kardashian (41) schrieb: "Du bist so wunderschön! So mutig und offen!" Sängerin Jewel (52) pflichtete ihr ebenfalls bei: "Das mehrmalige Aufschreiben ist so ein gutes Mittel! Hilft mir wirklich auch!" Und Hilaria Baldwin (42) fügte hinzu: "Ich kenne das auch so. Schön, dass du darüber sprichst." Lauren ist Mutter von drei Kindern: Sohn Nikko, den sie mit ihrem Ex Tony Gonzalez (50) hat, sowie Tochter Ella und Sohn Evan aus ihrer früheren Ehe mit Patrick Whitesell. Im Juni 2025 heiratete sie Jeff und wurde damit auch Stiefmutter seiner vier Kinder.

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Getty Images Lauren Sánchez Bezos bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City

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Getty Images Lauren Sánchez im November 2023

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Imago Jeff und Lauren Bezos im Juli 2025