Paris: Lauren Sánchez strahlt im Naked-Dress für 18.000 Euro

In Paris gehört Glamour zum Alltag – doch als Lauren Sánchez (56) das Luxushotel Cheval Blanc verließ, sorgte sie selbst in der Modehauptstadt für Aufsehen. Die Moderatorin und Ehefrau von Amazon-Gründer Jeff Bezos (62) zog in einem himmelblauen, transparenten Häkelkleid alle Blicke auf sich. Der körperbetonte Look mit Spaghettiträgern und glänzenden Silberdetails ist alles andere als ein gewöhnliches Kleid – es handelt sich um ein Vintage-Stück aus der Frühjahrskollektion 2001 von Christian Dior. Dazu kombinierte sie extrem hohe Louboutin-Stilettos, eine transparente Chanel-Clutch sowie große Diamant-Ohrringe. Ihr Haar trug sie zum Ponytail gebunden, abgerundet wurde das Styling durch eine Cat-Eye-Sonnenbrille.

Der wohl auffälligste Teil ihres Looks war jedoch kein Kleidungsstück: An ihrem Finger funkelte ihr Verlobungsring mit einem rund 30 Karat schweren Diamanten, der auf etwa drei Millionen Euro geschätzt wird. Das Dior-Kleid selbst hat einen Wert von rund 18.000 Euro, die Chanel-Clutch kommt auf etwa 23.000 Euro. Damit katapultiert sich der Gesamtlook preislich in eine ganz eigene Sphäre. Entworfen wurde das Kleid von John Galliano (65), der das Modehaus Dior Ende der 1990er und in den frühen 2000er Jahren mit theatralischen, opulenten Kreationen prägte.

Gallianos Handschrift zeigt sich auch in diesem Stück: Das zarte Häkelmaterial wirkt zunächst verspielt und romantisch, wird jedoch durch Kettenhemd-Elemente und silberne Details am Dekolleté und Rock gebrochen – typisch für den maximalistischen Stil, der diese Dior-Ära bis heute so begehrt macht. Lauren und Jeff hatten ihre Verlobung im Jahr 2023 offiziell bekanntgegeben. Seitdem tritt die Moderatorin, die auch als Unternehmerin aktiv ist, immer wieder bei hochkarätigen gesellschaftlichen Anlässen in aufwendigen Looks in Erscheinung.

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Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei der Vanity Fair Oscar Party im LACMA, Los Angeles, 15. März 2026

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Imago Lauren Sánchez und Jeff Bezos im Club 55 am Pampelonne Beach in Saint Tropez

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Imago Jeff und Lauren Bezos im Juli 2025

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