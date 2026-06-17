Nach Ehe-Drama wird Katie Price jetzt groß mit Award geehrt

Katie Price (48) erlebt gerade turbulente Zeiten – und steht dennoch kurz davor, für ihr Lebenswerk geehrt zu werden. Die Reality-Bekanntheit, die zuletzt wegen einer Reihe von Dramen rund um ihre Ehe mit Lee Andrews immer wieder in den Schlagzeilen landete, soll bei den diesjährigen National-Reality-TV-Awards mit dem Preis für einen herausragenden Beitrag zum Reality-Fernsehen ausgezeichnet werden. Die Verleihung findet am 29. Juli in der Porchester Hall in London statt und wird außerdem live auf Channel ONE TV weltweit übertragen, wie unter anderem Mirror berichtet. Katie ist nicht die einzige Prominente, die in dieser besonderen Kategorie bedacht wird.

Auch Sharon Osbourne (73) und ihre Familie, TV-Produzent Simon Cowell (66), Starkoch Gordon Ramsay (59) sowie Moderatorin Davina McCall werden in diesem Jahr mit dem "Outstanding Contribution to Reality Television Honour" gewürdigt. Die 15. Ausgabe der National-Reality-TV-Awards, die als größte britische Feier des Unscripted-Television gilt, umfasst dieses Jahr insgesamt 26 Kategorien. Nominiert sind unter anderem Sendungen wie "The Traitors", "Love Island", Big Brother und "Britain's Got Talent". Comedian Alan Carr (50) ist in der Kategorie "Reality Personality of the Year" für seine Teilnahme an "Celebrity Traitors" vertreten. Die Gewinner werden ausschließlich vom Publikum per Online-Abstimmung gewählt.

Parallel zu den Award-News sorgte vor wenigen Tagen aber schon das nächste Drama für Schlagzeilen: Laut der Zeitung The Sun soll Lee das Gefängnis in Dubai verlassen haben, in dem er seit Mai festgesessen haben soll. Zuvor hatte Katie Alarm geschlagen. Sie sprach zunächst sogar von einer angeblichen Entführung. Später sagte sie, Lee habe sich aus dem Knast gemeldet. Dort habe er wegen Spionageverdachts und Betrugsvorwürfen eingesessen. Ein Freund wurde im Newsportal knapp zitiert: "Lee ist raus." Von Katie gab es dazu damals noch keinen Kommentar.

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026

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Instagram / katieprice Katie Price, britischer Realitystar

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026