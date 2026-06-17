Pietro Lombardi trauert: Seine Cousine stirbt mit nur 31

Pietro Lombardi (34) durchlebt gerade eine sehr schwere Zeit. Der Sänger hat den Tod seiner Cousine zu beklagen, die im Alter von nur 31 Jahren gestorben ist. Auf Instagram wandte sich Pietro mit bewegenden Worten und einem Bild an seine zwei Millionen Fans und machte damit die traurige Nachricht öffentlich. "Dieses Foto zeigt uns als Kinder", so der Sänger in seinem Post. "Niemand denkt in solchen Momenten daran, wie wertvoll diese Erinnerungen eines Tages sein werden."

Wie Pietro weiter berichtete, kam der Tod seiner Cousine nicht vollkommen überraschend. Sie hatte demnach bereits lange Zeit gegen eine schwere Krankheit gekämpft. "Sie hat lange und tapfer gekämpft", schrieb er. Nun hoffe die Familie, dass ihr Leiden ein Ende gefunden habe und sie "an einem besseren Ort voller Frieden, Liebe und Licht" sei. Um welche Erkrankung es sich handelte, verriet er nicht. Fans und Follower reagierten mit zahlreichen tröstenden Nachrichten auf den berührenden Abschiedspost.

Für Pietro, der seinen Alltag sonst gerne mit fröhlichen Familienmomenten und Studioeinsätzen mit der Community teilt, stehen nun vor allem die gemeinsamen Erinnerungen mit seiner Cousine im Vordergrund. Der Zusammenhalt in seiner Familie sei eng und sie seien in dieser Zeit füreinander da. Bereits in den vergangenen Jahren hatte der ehemalige DSDS-Gewinner immer wieder betont, wie wichtig ihm Loyalität, Freundschaft und Familie sind – Werte, die für ihn nun, angesichts dieses schweren Abschieds, noch einmal eine ganz besondere Bedeutung bekommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und seine Cousine

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Sohn Leano