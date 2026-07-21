"Mache Fehler": Pietro Lombardi reflektiert seine Vaterrolle

Pietro Lombardi (34) gibt derzeit Vollgas auf dem Ballermann – aber lässt der Sänger dabei seine Rolle als Vater aus dem Blick? In einer Fragerunde auf Instagram sprach Pietro jetzt offen darüber, wie er Familie und seinen erfolgreichen Musikerjob unter einen Hut bekommt. Die ehrliche Antwort dürfte viele seiner Fans überrascht haben, denn Pietro zeigte sich dabei sehr selbstkritisch und reflektiert.

Auf die Frage, wie er Arbeit und Vaterrolle in Einklang bringt, antwortete Pietro auf Instagram: "Nicht jeder Tag ist einfach. Ich mache Fehler, lerne dazu und wachse jeden Tag ein Stück mehr. Eines weiß ich aber ganz sicher: Meine Kinder bekommen die beste Version ihres Vaters, die ich sein kann." Der Sänger betonte außerdem, wie viel ihm die Momente mit seiner Familie bedeuten: "Ich arbeite viel und gebe jeden Tag alles. Gleichzeitig habe ich gelernt, was im Leben wirklich zählt. Zeit, Liebe und die Menschen, die einem am wichtigsten sind. Dafür bin ich jeden Tag dankbar." Zudem verriet er, dass er für dieses Jahr noch einen gemeinsamen Urlaub mit seinen Kindern plant.

Pietro ist Vater von zwei Söhnen, die er mit seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (30) hat. Obwohl die Beziehung der beiden nicht mehr besteht, ziehen sie als Eltern an einem Strang. Erst kürzlich unternahmen Pietro und Laura gemeinsam mit den Jungs einen Ausflug in einen Tierpark – ein Zeichen dafür, dass die gemeinsame Elternschaft für beide weiterhin großgeschrieben wird.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi zeigt auf Instagram ein gemeinsames Bild mit seinen Söhnen

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa posten ein Selfie