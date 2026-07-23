Onkel geworden: Pietro Lombardi wünscht sich eine Tochter

Große Babyfreude bei Pietro Lombardi (34): Der Sänger präsentiert in seiner Instagram-Story ein süßes Foto, auf dem er ein winziges Neugeborenes im Arm hält. Dazu richtet Pietro liebevolle Worte an den neuen Erdenbürger: Er heißt das kleine Baby mit einem emotionalen Text willkommen und macht klar, wie gerührt er in diesem Moment ist. In der Story verrät der Realitystar außerdem, dass er sich als dreifacher Papa eigentlich komplett fühlt – und trotzdem kurz ins Schwärmen kommt, als er das kleine Mädchen im Arm hält. Am Ende stellt er aber klar, dass er nun vor allem eines ist: stolzer Onkel.

Zu dem Foto schreibt Pietro: "Willkommen auf der Welt, kleiner Schatz." Der Musiker erklärt weiter, dass er sich mit seinen drei Jungs als Vater voll erfüllt fühlt und die Familienplanung für ihn eigentlich abgeschlossen ist. "Dreifacher Papa, dachte ich eigentlich, das Kapitel ist abgeschlossen, bin auch echt happy mit meinen 3 Jungs und reicht eigentlich auch", hält er fest. Doch das Neugeborene löst offenbar ganz besondere Gefühle in ihm aus: Für einen Moment spielt er mit dem Gedanken, dass eine kleine Tochter noch einmal ein ganz spezielles Glück wäre. Im selben Atemzug nimmt er den Druck aber wieder raus und betont, dass seine drei Kinder für ihn genug sind und er mit seiner Situation sehr zufrieden ist.

Aktuell ist Pietro nach eigener Aussage ohne feste Partnerin unterwegs und konzentriert sich voll auf seine Rolle als Papa und nun auch als Onkel. Dass ihm seine Familie und vor allem die Kinder extrem wichtig sind, zeigte sich bereits in der Vergangenheit: Gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Laura Maria Rypa (30) verbringt er immer wieder Zeit mit den gemeinsamen Söhnen und legt viel Wert auf harmonische Momente. In seiner neuen Story zu dem Baby macht der Sänger jetzt klar, wie ernst er auch seine neue Rolle nimmt. So schreibt er zu dem Foto mit dem Neugeborenen, dass er ein "stolzer Onkel" sei und verspricht: "Onkel ist immer da." Damit unterstreicht Pietro einmal mehr, welch hohen Stellenwert Nähe und Zusammenhalt im Kreise seiner Liebsten für ihn haben.

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Imago Pietro Lombardi beim Picknickdeckenkonzert im Steigerwaldstadion Erfurt, August 2020

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Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seiner Nichte, Juli 2026

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025