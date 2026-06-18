Jimis Kaution: Yeliz Koc schießt gegen Natascha als Mutter

Der öffentliche Streit zwischen Yeliz Koc (32) und Natascha Ochsenknecht (61) geht weiter. Dieses Mal dreht sich der Konflikt um eine konkrete Geldfrage: In einer Instagram-Fragerunde wurde Natascha gefragt, ob Yeliz damals die Kaution für ihren Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (34) bezahlt habe, um ihn aus dem Gefängnis zu holen. Natascha verneinte dies und gab an, Tochter Cheyenne Ochsenknecht (25) habe die Summe übernommen. Daraufhin meldete sich Yeliz zu Wort und stellte die Dinge aus ihrer Sicht richtig. Die Influencerin bestätigte dabei grundsätzlich, dass sie die Kaution nicht bezahlt habe – jedoch mit einer wichtigen Klarstellung.

"Ich habe diese Kaution nicht bezahlt. Ich habe das Geld bezahlt von dem Hotel, wo er gefeiert hat", erklärte sie. Sie habe also eine Hotelrechnung beglichen. Scharf kritisierte sie dann, dass Cheyenne für die Kaution aufgekommen sei: "Aber die Kaution musste die Tochter zahlen, weil die Mami nicht konnte. Die Kinder müssen immer bezahlen, die selber ihre Kinder versorgen müssen und noch das ganze Leben vor sich haben." Jemanden, der ihr Kind aus dem Gefängnis hole, würde sie sofort auszahlen, betonte Yeliz. Abschließend richtete sie einen letzten Seitenhieb an Natascha: "Aber von ihr kann man halt auch nichts erwarten."

Vor wenigen Tagen rechnete Yeliz bereits mit Natascha ab. "Die alte Hexe Natascha braucht mal wieder Aufmerksamkeit. Die muss sich mal wieder einmischen und labert so viel Schei*e in ihrer Story, so viel Bullshit und Lügen, Dinge, die nicht stimmen", schimpfte sie. Vor allem die Darstellung, Jimi habe regelmäßigen Kontakt zu seiner Tochter, brachte sie auf die Palme. "Snow hat ja Kontakt zu ihrem Vater, weil er ruft ja immer an. Immer, Leute – immer heißt für mich jeden Tag, meinetwegen auch jeden zweiten, jeden dritten Tag oder zwischendurch eine Nachricht: 'Wie geht es ihr? Was macht ihr?' Das ist für mich regelmäßiger Kontakt", stellte sie klar.

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Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc, März 2022

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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Instagram / _yelizkoc_ Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc