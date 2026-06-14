Kurz vor 84. Geburtstag: Paul McCartney beklagt Hörverlust

Paul McCartney (83) sorgt kurz vor seinem 84. Geburtstag mit einem sehr offenen Gesundheits-Update für Gesprächsstoff. Der Beatles-Star sprach bei einem Promo-Event in Nordlondon mit Komiker Rob Brydon über sein neues Nummer-eins-Album "The Boys of Dungeon Lane" – und darüber, dass sein Gehör langsam nachlässt. Der Musiker erzählte: "Mein Gehör kann manchmal trügerisch sein. Es ist eigentlich ganz gut, aber manchmal verpasse ich kleine Teile von Wörtern, und dann kann es seltsam werden."

Als Beispiel nannte Paul eine kuriose Situation mit seiner Frau Nancy Shevell (66): Er habe sie falsch verstanden und plötzlich gefragt, was denn der legendäre Promoter Sid Bernstein (†95) damit zu tun habe – dabei sprach sie eigentlich über Essen. Der Musiker thematisierte auch das Älterwerden: "Als ich 'When I'm 64' schrieb, dachte ich: '64? Oh Gott, das ist so alt.' Und dann war ich 64. Jetzt war ich 74, und jetzt werde ich 84." Trotz der Hörprobleme betonte er, sich insgesamt gut zu fühlen – und machte dafür seine vegetarische Ernährung sowie regelmäßiges Pilates verantwortlich. "Ich gehe ins Fitnessstudio, mache ein bisschen Pilates. Es ist gut", so Paul.

Dass Paul trotz kleiner gesundheitlicher Einschränkungen weitermacht, passt zu dem Bild, das er zuletzt selbst von sich gezeichnet hatte. Erst kürzlich hatte er in der "Today Show" bekräftigt, überhaupt nicht ans Aufhören zu denken. Musik fühle sich für ihn noch immer wie ein Hobby an – "jedes Mal magisch", sagte er. Mit seinem neuen Album "The Boys of Dungeon Lane" hat er inzwischen 24 britische Nummer-eins-Alben auf dem Konto. Es ist bereits sein 20. Soloalbum.

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Getty Images Paul McCartney verlässt nach der finalen "The Late Show"-Aufzeichnung das Ed Sullivan Theater in New York City, 21. Mai 2026

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Getty Images Paul McCartney im Februar 2005

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Getty Images Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr, George Martin und John Lennon in London, 1963