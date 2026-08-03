Fremde küssen ihr Baby: Candy Crash platzt jetzt der Kragen

Für Candy Crash (33) ist eine Sache rund um ihre sechs Monate alte Tochter Berlin ein echtes Reizthema: Fremde und Bekannte, die das Baby einfach ungefragt küssen. Die Dragqueen, die sich im Februar dieses Jahres mithilfe einer Leihmutterschaft in den USA ihren Kinderwunsch erfüllt hat, teilt ihren Alltag mit ihrer Tochter regelmäßig auf Instagram und machte ihrem Frust nun öffentlich Luft. Sie selbst küsse Berlin bewusst nur auf die Stirn, doch in ihrem Umfeld halte sich offenbar kaum jemand an diese Grenze. "Die knutschen die Kleine ab und ich kann gar nicht schnell genug reagieren", erzählt sie.

Besonders eine Situation hat Candy aufgewühlt: Auf einer Party habe ein US-Influencer ihrer Tochter plötzlich einen Kuss auf die Wange gegeben. "Ich weiß, er mag Kinder und war sehr süß zu ihr, aber ich war perplex", erzählte sie ihren Followern. Noch häufiger erlebe sie dieses Verhalten allerdings bei Verwandten. Deshalb wandte sie sich mit einer Frage an ihre Community: "Ich sage ja nicht: Hier, das ist die Kleine, bitte nicht küssen. Oder sollte ich das?" Viele Nutzer stärkten ihr daraufhin den Rücken und rieten ihr, ihre Grenzen klar zu kommunizieren. "Man küsst keine fremden Kinder. Das ist extrem übergriffig", lautete ein Kommentar laut 20 Minuten. Auch medizinisch wird davon abgeraten, Säuglinge im Gesicht oder auf den Mund zu küssen, da so Viren wie Herpes oder RSV übertragen werden können.

Abseits der Diskussion um ungefragte Babyküsschen gewährt Candy ihren Followern immer wieder ehrliche Einblicke in ihren neuen Familienalltag mit Tochter Berlin. Die Dragqueen zeigt dabei nicht nur die schönen Momente, sondern spricht auch offen über die Herausforderungen als frischgebackene Mutter. Erst kürzlich erlebte Candy bei einem Langstreckenflug von Deutschland nach Los Angeles eine große Enttäuschung, als ihr die Bitte um ein Upgrade wegen ihres Babys verwehrt wurde. Es dürfte also nur eine Frage der Zeit sein, bis Candy ihre Community erneut an ihrem Familienalltag teilhaben lässt.

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Imago Candy Crash bei der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz" im Delphi Filmpalast in Berlin

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Instagram / thecandycrash Candy Crash, Juli 2025

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Imago Candy Crash bei der Premiere von "Becoming Karl Lagerfeld" im Zoo Palast in Berlin