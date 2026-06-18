Zwei Söhne: Wünscht sich Laura Maria Rypa weitere Kinder?

Mit ihrem Ex Pietro Lombardi (34) wurde Laura Maria Rypa (30) zweimal Mutter. Aktuell gilt die Influencerin in der Öffentlichkeit als Single – und mit ihren zwei Söhnen hat sie sicherlich genug zu tun. Zumindest scheint das der Grund zu sein, aus dem Laura sich zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kinder vorstellen kann. In einem Instagram-Q&A erklärt sie auf die Nachfrage eines Followers: "Aktuell bin ich mit meinem Leben und meinen zwei Jungs wirklich sehr glücklich. Die beiden haben nur 18 Monate Altersunterschied und halten mich definitiv auf Trab. Für mich fühlt es sich gerade genau richtig an, so wie es ist."

Das heißt aber nicht, dass Laura in Zukunft keine Kinder mehr wolle. "Grundsätzlich würde ich weitere Kinder für die Zukunft nicht ausschließen. Früher habe ich tatsächlich immer gedacht, dass ich irgendwann mal drei oder sogar vier Kinder haben möchte. Ob das irgendwann so ist, wird das Leben zeigen", meint die 30-Jährige. Im Moment genieße sie aber vor allem die Zeit mit ihren beiden Söhnen Leano (3) und Amelio und sei "unglaublich dankbar" dafür. Mit drei und fast zwei Jahren sind die aber wohl noch in einem Alter, in dem sie die hundertprozentige Aufmerksamkeit ihrer Mutter brauchen.

Unterstützung bekommt Laura dabei von Pietro. Von dem Sänger lebt sie seit August 2025 getrennt. Die beiden scheinen für ihre Kinder aber ein zumindest einigermaßen gutes Verhältnis zu haben – auch wenn es hier und da mal kracht. In seinem Podcast "Patchwork Boys" erklärte Pietro seinem Co-Host Oliver Pocher (48) erst vor wenigen Wochen, dass ein Liebes-Comeback nicht im Raum stehe. "Wir sind ein Extremfall. Einen Tag ist es so, einen Tag ist es so. [...] Hassliebe. Man liebt sich, man hasst sich", erklärt der ehemalige DSDS-Gewinner seine Beziehung zu Laura. Trotz aller Widrigkeiten versprach er aber, in jeder Situation für seine Ex da zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Juli 2025