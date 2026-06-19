Kaia Gerber posiert für Kampagne nackt in einer Badewanne

Mit einer gewagten Kampagne macht Kaia Gerber (24) gerade von sich reden: Das Model posiert für die Körperpflegemarke Uni vollständig nackt in einer mit Schaum gefüllten Badewanne. Die 24-Jährige ist ab sofort nicht nur das Gesicht der Marke, sondern wurde auch als erste "Creative Partner in Residence" überhaupt ernannt. Die Kampagne wurde von Fotograf Theo Wenner umgesetzt und ist seit dem 18. Juni auf den Social-Media-Kanälen von Uni sowie auf digitalen und nationalen Werbeträgern zu sehen, wie unter anderem Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen.

Uni ist nicht die erste Markenzusammenarbeit, bei der Kaia über ihre Rolle als Model hinausgeht. Bereits seit Anfang des Jahres ist die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (60) beim Denimlabel Re/Done als Investorin, kreative Partnerin und Beiratsmitglied tätig. Gegenüber dem Magazin Vogue erklärte sie, dass Mode schon immer ein Teil ihres Lebens gewesen sei. Nun engagiert sie sich also gleich bei zwei Marken auf kreativer Ebene – und macht dabei deutlich, dass sie sich längst nicht mehr nur aufs Posieren beschränkt.

Auch in der Liebe lief es zuletzt glänzend: Kaia genoss vor wenigen Monaten mit Lewis Pullman (33) eine Auszeit in Mexiko. Paparazzi-Fotos zeigten die beiden am Strand von Los Cabos ganz vertraut, wie Page Six berichtete. Hand in Hand im Sand, lachend im Wasser und beim gegenseitigen Nassspritzen wirkten sie wie ein Paar, das den Alltag komplett ausblendet. Die Beziehung der beiden begann Anfang 2025 und blieb zunächst eher privat. Spätestens beim gemeinsamen Auftritt in Venedig im September war aber klar, dass es ernst ist.

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Getty Images Kaia Gerber bei Vanity Fairs "Vanities: A Night For Young Hollywood" im Bar Marmont in Los Angeles, 11. März 2026

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Imago Kaia Gerber und Cindy Crawford bei der 14th Annual LACMA Art + Film Gala 2025 in Los Angeles

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ActionPress Lewis Pullman und Kaia Gerber in Venedig, September 2025