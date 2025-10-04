Traumatische Geburt: Olivia Bowen teilt erstmals Babyfoto

Olivia Bowen (31) und Alex Bowen (34) haben ihre Tochter Siena zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Auf Fotos, die Mirror exklusiv vorliegen, ist die kleine Siena Grace zu sehen. Siena wurde am 14. August geboren und machte die Familie mit ihrem Bruder Abel, der im Juni 2022 zur Welt kam, komplett. Die Geburt verlief jedoch alles andere als reibungslos. Olivia erlitt während des Notkaiserschnitts einen schweren Blutverlust und schildert, wie sie sich bewusst wach hielt, um durchzukommen. "Das war der beängstigendste Moment meines Lebens", sagte sie im Interview. Trotz der schwierigen Geburt betont die ehemalige Love Island-Teilnehmerin, dass sie sich inzwischen erholt hat und ihr Fokus jetzt ganz auf ihrer Familie liegt.

Die Schwangerschaft war für das Paar von gemischten Gefühlen geprägt. Nach der freudigen Nachricht über Zwillinge erfuhren sie frühzeitig, dass eines der Babys aufgrund des sogenannten Vanishing-Twin-Syndroms nicht überlebt hatte. Dieser Verlust belastete die werdenden Eltern sehr, dennoch planten sie optimistisch eine Hausgeburt. Als diese jedoch nicht wie gewünscht verlief, musste Olivia ins Krankenhaus. Der TV-Star hebt hervor, dass sie durch umfassende Vorbereitung und Entscheidungen in der Schwangerschaft gelernt habe, positiv zurückzuschauen: "Ich habe alles getan, was ich konnte. Wichtig ist, dass Siena sicher hier ist."

Ihr Familienglück und Sienas Geburt können Zuschauer nun in der neuen TV-Serie "Olivia & Alex: Parenthood" mitverfolgen. Die Eltern legen großen Wert darauf, ihre Kinder gut zu schützen, aber gleichzeitig ihre Erfahrungen zu teilen. Ihr Sohn Abel erweist sich schon als liebevoller großer Bruder, und die Freude über das Zusammensein mit Siena macht für Olivia und Alex vieles leichter. Das Paar, das seit ihrer Teilnahme an "Love Island" zusammen ist, betont, dass sie ihre Verbindung durch harte Arbeit und Solidarität aufgebaut haben. "Wir sind keine Quitter", sagt Alex über die Herausforderungen ihres gemeinsamen Lebens.

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, April 2025

Instagram / oliviadbowen Olivia Bowen, Alex Bowen und ihre zwei gemeinsamen Kinder im August 2025

Instagram / oliviadbowen Olivia und Alex Bowen im Spanien-Urlaub im März 2025

