Zoff um Kosten: Jada geht gegen Wills Freund vor

Jada Pinkett-Smith (54) will die Gerichtskosten aus einem Rechtsstreit mit Bilaal Salaam, einem früheren Freund ihres Noch-Ehemanns Will Smith (57), von eben diesem erstattet bekommen. Am 23. April beantragte sie laut Gerichtsdokumenten, die Hello! vorliegen, dass der Mann die rund 41.666 Euro an Anwaltskosten übernehmen soll, die ihr bei der Verteidigung gegen seine Klage entstanden sind. Ihre Begründung: Da sie sich erfolgreich gegen die Vorwürfe gewehrt habe, sei Bilaal für die entstandenen Kosten verantwortlich.

Bilaal hatte Jada im November 2025 beim Los Angeles County Superior Court verklagt und ihr in drei Anklagepunkten "vorsätzliche Zufügung emotionalen Leids" vorgeworfen. Er behauptete, der Streit mit ihr habe ihn seelisch, körperlich und beruflich stark beschädigt sowie sein Privatleben vollständig aus der Bahn geworfen. Insgesamt forderte er 2.551.020 Euro Schadensersatz. Die Klage wurde jedoch abgewiesen. Laut dem Bericht plant er außerdem, auch gegen Will Smith selbst rechtlich vorzugehen.

Jada Pinkett-Smith hatte die Vorwürfe in der Vergangenheit klar zurückgewiesen und sogar erreicht, dass es gar nicht erst zu einer Verhandlung kommt. Die 54-Jährige ist nicht nur als Schauspielerin bekannt, sondern sorgte auch mit ihrem Talkformat "Red Table Talk" immer wieder für Schlagzeilen. Trotz ihrer Trennung im Jahr 2016 gilt ihr Verhältnis zu Will Smith bis heute als freundschaftlich – eine Scheidung steht bislang nicht im Raum.

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IMAGO / Zoonar II Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2024

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Getty Images Jada Pinkett-Smith beim Sundance Film Festival 2018

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IMAGO / ABACAPRESS Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2019

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