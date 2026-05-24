Natalie Portman postet erste öffentliche Liebeserklärung

Natalie Portman (44) hat auf Instagram einen großen Schritt gewagt: Die schwangere Schauspielerin widmete ihrem Freund Tanguy Destable anlässlich seines 46. Geburtstages eine öffentliche Liebeserklärung – und veröffentlichte dabei erstmals auch ein Foto von ihm. Zu einem Bild, das den französischen Techno-Produzenten strahlend in der Natur zeigt, schrieb sie auf der Plattform: "Alles Gute zum Geburtstag an den nettesten, witzigsten und liebevollsten Mann, den ich mir nur vorstellen kann." Tanguy repostete die Glückwünsche in seiner Story – inklusive Emoji mit Herzaugen.

Erst im April 2026 hatte Natalie ihre Schwangerschaft offiziell bestätigt. Gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar sagte sie: "Tanguy und ich freuen uns riesig. Ich bin einfach nur sehr dankbar. Ich weiß, dass das ein großes Privileg und ein Wunder ist." Als Tochter eines Fruchtbarkeitsarztes fügte sie hinzu: "Ich bin damit aufgewachsen, immer wieder zu hören, wie schwer es ist, schwanger zu werden. Ich habe so viele Menschen, die mir am Herzen liegen und die es damit wirklich schwer hatten, dass ich auch in dieser Hinsicht respektvoll sein möchte." Es ist ihr drittes Kind – und das erste gemeinsame mit Tanguy.

Natalie und Tanguy wurden erstmals im Frühjahr 2025 gemeinsam in Paris gesichtet. Der Musiker, der unter seinem Künstlernamen "Tepr" bekannt ist und unter anderem den Hit "À cause des garçons" produzierte, lebt in Frankreich. In die Stadt der Liebe war Natalie einst wegen ihrer Ehe mit Choreograf Benjamin Millepied (48) gezogen, den sie am Set von "Black Swan" kennengelernt hatte. Nach zwölf Jahren Ehe reichte sie im Jahr 2023 die Scheidung ein, die im März 2024 offiziell bestätigt wurde. Aus der Beziehung mit Benjamin stammen ihre beiden Kinder Aleph und Amalia.

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Getty Images Natalie Portman beim Cannes Filmfestival 2025

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Backgrid Natalie Portman mit ihren Kindern, April 2025

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Getty Images Natalie Portman und Benjamin Millepied, Oktober 2019