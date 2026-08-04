Boris Beckers Familienvilla steht für Millionen zum Verkauf

In Leimen bei Heidelberg kommt ein ganz besonderes Stück Tennisgeschichte unter den Hammer: Die frühere Familienvilla von Boris Becker (58) steht für 2,98 Millionen Euro zum Verkauf. Auf der Webseite des Maklerbüros Kozlowski Immobilien wird das Anwesen als exklusive Panoramavilla in Spitzenlage an der Badischen Bergstraße angepriesen. Das Haus, in dem Boris von 1992 bis 2024 immer wieder Zeit verbrachte, liegt in seiner Geburtsstadt und diente ihm viele Jahre als privater Rückzugsort, wenn er seine Eltern Elvira und Karl-Heinz besuchte. Auf stolzen 586 Quadratmetern Wohnfläche warten unter anderem zehn Zimmer, drei Bäder und ein Wellnessbereich mit Sauna und Whirlpool auf einen neuen Besitzer.

Das Haus hat eine besondere Geschichte innerhalb der Becker-Familie: Entworfen wurde es einst von Boris' Vater Karl-Heinz, der von Beruf Architekt war. Gebaut auf einem 825 Quadratmeter großen Grundstück, soll es laut Makler damals Baukosten von rund 4,6 Millionen D-Mark gehabt haben. Boris selbst hatte sich im Gartengeschoss eine eigene Wohnung eingerichtet, während seine Eltern die übrigen Räume bewohnten. Als er 2017 eine millionenschwere Insolvenz anmelden musste und dem Haus eine Zwangsversteigerung drohte, rettete er es durch den Verkauf an den Steuerberater Reinhard Hofmann und sicherte seiner Mutter Elvira dabei ein lebenslanges Wohnrecht. Nach Elviras Tod im Jahr 2024 ließ Hofmann die Villa renovieren und sucht nun einen neuen Käufer.

Die badische Heimat blieb für den früheren Wimbledon-Sieger damit über Jahrzehnte ein fester Ankerpunkt neben seinem bewegten Leben auf und neben dem Platz. Leimen selbst profitiert bis heute vom sogenannten Becker-Bonus: Seine Geburtsstadt an der Grenze zu Heidelberg im Rhein-Neckar-Kreis gilt als landschaftlich reizvolle Wohngegend mit guter Anbindung und macht die ehemalige Familienvilla für Tennisfans und Immobilienliebhaber gleichermaßen zu einem außergewöhnlichen Objekt mit viel Geschichte.

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker, Tennislegende

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Instagram / borisbeckerofficial Elvira und Boris Becker im Oktober 2023

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinen Kindern, August 2026