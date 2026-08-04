Thylane Blondeau enthüllt ihr Kleid der Träume

Für ihr Ja-Wort mit DJ Ben Attal wählte Model Thylane Blondeau (25) ein atemberaubendes Kleid der Extraklasse. Jetzt gewährt die 25-Jährige auf Instagram Einblicke hinter die Kulissen ihres Traumbrautkleids – und verrät dabei beeindruckende Details über die aufwendige Entstehung des Unikats. Das maßgefertigte Meisterstück des Modelabels Miu Miu wurde aus rund 30 Metern französischer Spitze gefertigt und erforderte ganze 240 Stunden handwerklicher Arbeit. Getragen hat Thylane das Fishtail-Kleid bei ihrer Hochzeitsfeier im Château Diter nahe Grasse im Süden Frankreichs – einem toskanisch anmutenden Anwesen auf sieben Hektar, das dem britischen Millionär Patrick Diter gehört.

Auf Instagram schrieb Thylane zu den Backstage-Aufnahmen: "Mein wildester Traum. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich eines Tages das Hochzeitskleid meiner Träume tragen würde, gefertigt von Miu Miu." Weiter schwärmte sie: "Ich habe angefangen, mit Miu Miu zu arbeiten, als ich 16 Jahre alt war, und ich hätte mir nie vorstellen können, dass sie Jahre später das Kleid kreieren würden, das ich an einem der wichtigsten Tage meines Lebens tragen würde." Bereits im Juni hatte die Französin ihre standesamtliche Trauung gefeiert, damals in einem Couture-Kleid von Eva Bouskila, bei einer Zeremonie im Pariser 16. Arrondissement. Ben hatte Thylane nach einem romantischen Griechenland-Urlaub einen Heiratsantrag gemacht, nur drei Monate nach der Verlobung folgte die Hochzeit.

Thylane ist die Tochter des ehemaligen Fußballprofis Patrick Blondeau. Schon im Alter von vier Jahren lief sie für Jean Paul Gaultier (74) über den Laufsteg, bevor sie mit zehn Jahren als jüngstes Model überhaupt für Vogue Paris posierte. Ihren ersten großen Bekanntheitsschub erhielt sie im Jahr 2006, als das Magazin Vogue Enfants die damals Fünfjährige zum schönsten Mädchen der Welt kürte – ein Titel, den sie 2018 erneut gewann, als sie beim jährlichen Ranking von TC Candler den ersten Platz belegte. Mit Ben ist sie seit 2020 zusammen, nachdem zuvor ihre Beziehung mit dem französischen DJ Milane Meritte geendet hatte, wie Daily Mail berichtete. Miu Miu, das Label ihrer Wahl für den wohl aufregendsten Tag ihres Lebens, ist das Schwesterlabel von Prada und wurde von Designerin Miuccia Prada (77) gegründet.

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Getty Images Thylane Blondeau auf dem roten Teppich der Premiere von "The Apprentice" bei den 77. Filmfestspielen von Cannes

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Neilson Barnard/GettyImages Model Thylane Blondeau

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Neilson Barnard/GettyImages Thylane Blondeau

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