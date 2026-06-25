Realityshow "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" startet heute

Heute fällt der Startschuss für die neue Joyn-Realityshow "Eden - Du bezahlst für jede Lüge": Ab dem 25. Juni schickt der Streamingdienst dreizehn Singles in ein paradiesisches Setting, in dem sie im Sommer auf die große Liebe hoffen. Der Clou: Nur wer am Ende als vercoupeltes Paar aus dem Abenteuer hervorgeht, darf sich Hoffnungen auf das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro machen. Doch die Kandidaten müssen dafür bereit sein, sich knallharten Fragen zu stellen – und zwar unter Aufsicht eines Lügendetektors. Jede erkannte Unwahrheit kostet die Gruppe 1.000 Euro aus dem Jackpot, wie Joyn im Vorfeld der Premiere verrät.

In insgesamt 20 Folgen wird das Flunkern zur teuren Angelegenheit. Immer wieder werden die Singles an den Lügendetektor angeschlossen und mit intimen Themen konfrontiert: Bodycount, heimliche Ex-Kontakte oder die Frage, ob die gezeigten Gefühle echt sind oder nur gespielt, um im Rennen zu bleiben. Der Streamingdienst spricht von der "ehrlichsten Datingshow des Jahres" und deutet an, dass keine Frage tabu ist. Wer lügt, schadet nicht nur dem eigenen Image bei Flirtpartnern, sondern lässt auch sichtbar die gemeinsame Gewinnsumme schrumpfen.

Die Mischung aus Liebessuche und Lügendetektor-Experiment soll für intensive Momente sorgen, wenn die Singles vor ihren Flirts und der gesamten Villa heikle Wahrheiten aussprechen müssen. Apropos Singles: Die zwei Kandidaten Charline Grothe (29) und Roberto dürften den Zuschauern bekannt vorkommen. Sie wurde 2023 bei Temptation Island betrogen und er hatte 2024 im Experiment der Versuchung erste Trash-TV-Erfahrungen gesammelt.

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Joyn/Gerhard Merzeder "Eden - Du bezahlst für jede Lüge"-Cast

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ProSieben/Joyn Charline Grothe, "Eden"-Kandidatin

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Joyn "Eden"-Cover

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