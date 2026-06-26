Aleks' PG-Szene: Lola Weippert zeigt sich sehr "schockiert"

In der neuen Folge von "Prominent getrennt" sorgt eine Szene mit Aleksandar Petrovic (35) aktuell für heftige Diskussionen: Während der Zeit zu zweit mit seiner Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) überschüttet der Realitystar sie mit Sekt und schleudert im Anschluss ein Glas auf den Boden – nur wenige Zentimeter neben ihr. Die Bilder, die bei RTL zu sehen waren, verbreiten sich seit der Ausstrahlung rasant in den sozialen Netzwerken und stoßen dort auf viel Kritik. Nun meldet sich auch Moderatorin Lola Weippert (30) zu Wort. In einer ausführlichen Instagram-Story macht sie deutlich, wie sehr sie die Eskalation zwischen Aleks und Vanessa beschäftigt und wie schockiert sie von der Szene ist.

Lola, die Aleks damals bei seiner ersten Teilnahme an "Temptation Island VIP" kennengelernt hat, findet klare Worte. In ihrer Story spricht sie von einer gefährlichen Entwicklung im Reality-TV. "Das, was gerade passiert im Reality-TV, ist so schlimm, ist so gefährlich, weil dem Menschen, dem da gerade Reichweite gegeben wird – und ich kenne diese Menschen leider höchstpersönlich – das darf nicht passieren", erklärt die Moderatorin. Menschen, die sich gegenüber ihrer Partnerin gewalttätig verhalten, dürften aus ihrer Sicht keine Bühne bekommen: "Solche Menschen dürfen kein Geld bekommen. Die dürfen nicht unterstützt werden. Denen darf keine Plattform mehr geboten werden, weil das, was da passiert, ist Gewalt." Besonders kritisch sieht sie die Verantwortung der Verantwortlichen hinter den Kulissen. Sie fragt sich öffentlich, wie die Produktion nach der Sichtung solcher Szenen weitermachen und ruhigen Gewissens entscheiden könne, diese auszustrahlen.

Die 30-Jährige betont in ihrem Statement, dass sie sich von den Bildern emotional stark mitgenommen fühlt. Sie spricht von Wut, Traurigkeit und einer "Aggressions-Gänsehaut" und stellt die Frage, wohin sich Reality-TV noch entwickeln soll, wenn es ständig eine Steigerung geben müsse. Im Zusammenhang mit Aleks verweist Lola auch darauf, dass er in Beziehungen bereits mehrfach mit heftigem Streitverhalten aufgefallen sei. Im aktuellen Staffelverlauf war bereits zu sehen, wie belastet das Verhältnis zwischen Aleks und Vanessa ist und wie sehr alte Konflikte ihre Gespräche dominieren. Nun geht die Moderatorin noch einen Schritt weiter und richtet zum Abschluss ihrer Ansprache eine deutliche, sarkastische Botschaft an den Realitystar: "An den ach so maskulinen Mann habe ich noch eine Mitteilung: Gute Besserung, von Herzen."

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IMAGO / Panama Pictures Lola Weippert, Moderatorin

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt"

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Instagram / lolaweippert Lola Weippert