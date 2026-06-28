Trailer: Das verspricht dritte Staffel "Kaulitz & Kaulitz"

Bill (36) und Tom Kaulitz (36) sind zurück auf Netflix! Jetzt hat der Streamingdienst den offiziellen Trailer zur dritten Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" veröffentlicht. Die neuen Folgen starten am 23. Juli und versprechen erneut einen bunten Mix aus Luxusleben, Tourstress und persönlichen Einblicken. Doch diesmal scheint es emotionaler denn je zu werden: Streit, Tränen und aufwühlende Momente sind genauso Teil der neuen Staffel wie die gewohnt humorvollen Schlagabtausche zwischen den Zwillingen.

Inhaltlich erwartet die Zuschauer einiges: So begleitet die Kamera die Brüder unter anderem bei einer turbulenten Hochzeit und umfangreichen Gesundheitschecks. Außerdem führt die Reise die beiden zurück in ihre Heimatstadt Magdeburg, wo sie sich mit prägenden Erlebnissen aus ihrer Kindheit auseinandersetzen. Dabei stellt die dritte Staffel auch eine grundlegende Frage in den Mittelpunkt: Wie viel Freiraum verträgt eine derart außergewöhnlich enge Zwillingsbeziehung? Produziert wird das Format erneut von Constantin Entertainment.

"Kaulitz & Kaulitz" begleitet Bill und Tom seit der ersten Staffel durch ihr Leben zwischen Hollywood, Tourneen mit ihrer Band Tokio Hotel, ihr Liebesleben, Familienalltag und Partys. Die Realityserie zählt inzwischen zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Non-Fiction-Formaten auf Netflix. Die Kaulitz-Zwillinge wurden in Magdeburg geboren und sind am 1. September 1989 auf die Welt gekommen. Mit Tokio Hotel wurden sie in den 2000er Jahren weltberühmt. Toms Ehefrau ist Supermodel Heidi Klum (53), die er 2019 heiratete – auch ihr gemeinsamer Alltag war bereits in den vergangenen Staffeln immer wieder Thema der Serie.

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Netflix Bill und Tom Kaulitz, "Kaulitz & Kaulitz" Staffel drei

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