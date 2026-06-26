So stellen sich Tom & Bill Kaulitz Tokio-Hotel-Aus vor

Das Ende von Tokio Hotel? Davon sind Tom Kaulitz (36) und Bill Kaulitz (36) noch weit entfernt – aber trotzdem haben sich die Zwillingsbrüder jetzt Gedanken darüber gemacht, wie ein solcher Moment eines Tages aussehen könnte. Ausgelöst wurde das nachdenkliche Gespräch durch die Toten Hosen, die im Mai mit "Trink aus, wir müssen gehen!" ihr letztes Studioalbum veröffentlichten. Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" erzählte Tom, er habe ein Interview mit Tote-Hosen-Sänger Campino (64) gesehen, in dem dieser von der Entscheidung berichtete, das letzte Album zu veröffentlichen. "Das fand ich irgendwie so traurig, weil ich dann über uns nachgedacht habe und dachte: 'Stimmt, den Moment gibt es bei uns dann auch irgendwann'", sagte er und ergänzte: "Irgendwie fand ich das ganz emotional, wenn man drüber nachdenkt. Weil irgendwann kommt ja der Punkt."

Beide sind sich einig, dass ein finales Album ein großes, hochemotionales Unterfangen wäre. Allerdings unterscheiden sich die Brüder darin, wie ein Abschied von Tokio Hotel konkret aussehen könnte. Bill glaubt, die Band würde einen solchen Moment gar nicht aktiv planen: "Wir würden eine Platte machen und denken 'Ja, geil!', und dann kommt einfach nie wieder eine", sagte er im Podcast. Eine große Abschiedstournee wäre ihm "zu traurig". Tom hingegen findet die Vorstellung durchaus reizvoll, im hohen Alter noch einmal auf der Bühne zu stehen: "Das fände ich irgendwie ganz niedlich, wenn wir uns mit 75 dann alle angucken und sagen: 'Komm, eine Tour noch!'" Klar ist für beide: Ein vorgetäuschter Abschied als Verkaufsmasche kommt nicht infrage. "Es gibt ja sogar Leute, die sagen, die machen ein letztes Album, und dann bringen die noch drei raus", kritisierte Tom. "Das machen die auch alle, um zu verkaufen. Das finde ich nicht gut."

Bis es soweit ist, haben die Fans ohnehin noch einiges zu erwarten. Tokio Hotel arbeiten derzeit an ihrem siebten Studioalbum "Encore", das für Oktober 2026 angekündigt ist. Mit den Songs "Memory Lane", "Changes" und "California Nights" haben die Brüder bereits erste Vorgeschmäcker auf das neue Projekt geliefert. Auch abseits der Musik sind Tom und Bill momentan viel beschäftigt: Die Zwillinge werden am 5. Dezember einmalig die legendäre Samstagabendshow "Wetten, dass..?" moderieren – und sollen damit für einen Generationswechsel beim Fernsehklassiker sorgen.

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Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026

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Getty Images Tokio Hotel bei den MTV Video Music Awards im September 2008 in Los Angeles

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Getty Images Bill Kaulitz und Tom Kaulitz in Berlin, Juni 2025